SBI से 22 लाख रुपये के Home Loan पर कितनी की बनेगी EMI, क्या होनी चाहिए आपकी सैलरी?

Home Loan Calculator: होम लोन पर भारतीय स्टेट बैंक अपने ग्राहकों को 7.50 फीसदी से 8.70 फीसदी तक ब्याज दर ऑफर कर रहा है। होम लोन सबसे लंबी अवधि का लोन होता है।

नई दिल्ली

Pawan Jayaswal

Sep 08, 2025

Home Loan Calculator
होम लोन सबसे लंबी अवधि का लोन होता है। (PC: Freepik)

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने हाल ही में होम लोन की ब्याज दर में इजाफा किया है। यह बैंक अब होम लोन पर 7.50 फीसदी से 8.70 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। टॉप अप लोन पर बैंक 8 फीसदी से 10.75 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। अगर आप प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लेना चाहते हैं, तो बैंक 9.20 फीसदी से 10.75 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। वहीं, योनो इंस्टा होम टॉप अप लोन पर बैंक 8.35 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है।

22 लाख के होम लोन पर क्या बनेगी EMI

-अगर आप 7.50% ब्याज दर पर 20 साल के लिए 22 लाख रुपये का होम लोन लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 17,723 रुपये की बनेगी। इस लोन में आप 20 साल में कुल 20,53,532 रुपये ब्याज चुकाएंगे।

-अगर आप यह लोन 25 साल के लिए लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 16,258 रुपये की बनेगी। यहां आप 25 साल में कुल 26,77,342 रुपये ब्याज चुकाएंगे।

-अगर आप यह लोन 30 साल के लिए लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 15,383 रुपये की बनेगी। यहां आप 30 साल में कुल ब्याज 33,37,779 रुपये चुकाएंगे।

कितनी होनी चाहिए आपकी सैलरी?

-7.50 फीसदी ब्याज दर पर 20 साल के लिए 22 लाख रुपये का होम लोन लेने के लिए आपकी मंथली सैलरी न्यूनतम 35,446 रुपये होनी चाहिए। यह उस स्थिति में है, जब आपके पास पहले से कोई दूसरा लोन न हो।

-अगर आप यह लोन 25 साल के लिए लेना चाहते हैं, तो आपकी न्यूनतम सैलरी 32,516 रुपये होनी चाहिए।

-अगर आप यह लोन 30 साल के लिए लेते हैं, तो आपकी न्यूनतम सैलरी 30,766 रुपये होनी चाहिए।

बैंक रखते हैं इस बात का ध्यान

बैंक अक्सर ग्राहकों को उनकी सैलरी की आधी रकम के बराबर ईएमआई वाला लोन दे देते हैं। आजकल लोगों के पास कई तरह के लोन्स होते हैं। जैसे- पर्सनल लोन, कार लोन, बाइक लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लोन आदि। पर्सनल फाइनेंस का नियम कहता है कि व्यक्ति के सभी लोन्स की कुल ईएमआई उसकी सैलरी के 50 फीसदी से अधिक नहीं होनी चाहिए। बैंक ग्राहकों को लोन देते समय इस बात का ध्यान रखते हैं।

08 Sept 2025 05:37 pm

Hindi News / Business / SBI से 22 लाख रुपये के Home Loan पर कितनी की बनेगी EMI, क्या होनी चाहिए आपकी सैलरी?

