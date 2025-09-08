SBI से 22 लाख रुपये के Home Loan पर कितनी की बनेगी EMI, क्या होनी चाहिए आपकी सैलरी?

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने हाल ही में होम लोन की ब्याज दर में इजाफा किया है। यह बैंक अब होम लोन पर 7.50 फीसदी से 8.70 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। टॉप अप लोन पर बैंक 8 फीसदी से 10.75 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। अगर आप प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लेना चाहते हैं, तो बैंक 9.20 फीसदी से 10.75 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। वहीं, योनो इंस्टा होम टॉप अप लोन पर बैंक 8.35 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है।