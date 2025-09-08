No-Cost EMI चुनकर न हों खुश, यहां ‘ब्याज फ्री’ जैसा कुछ नहीं होता, पीछे से ऐसे कट रही आपकी जेब

हर बार ऐसा नहीं होता कि नो कॉस्ट ईएमआई से ग्राहक का फायदा ही हो। कई बार नो-कॉस्ट ईएमआई से खरीदारी करने पर आपको डिस्काउंट का फायदा नहीं मिलता है। अगर आप पूरा पेमेंट एकमुश्त करते हो, तब ही रिटेलर आपको कीमत पर डिस्काउंट ऑफर करता है। मान लीजिए कोई मोबाइल 75,000 रुपये का आ रहा है। अब अगर आप किसी रिटेलर से एकमुश्त पैसा देकर यह फोन खरीदें तो हो सकता है कि आपको सीधे 10,000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाए। दूसरी तरफ नो कॉस्ट ईएमआई में आपकी किस्तें 75,000 रुपये पर ही बनेंगी। ऐसे में आपको नो-कॉस्ट ईएमआई चुनने पर सीधे-सीधे 10 हजार रुपये का नुकसान हो जाएगा। इसलिए नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन चुनने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।