Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कारोबार

Inflation Calculator: आज के 1000 रुपये की 20 साल बाद क्या रह जाएगी वैल्यू?

Inflation Calculator: आज आपका महीने का खर्च 30 हजार रुपये में चल रहा है, तो आज के 5 साल बाद ज्यादा पैसों की जरूरत होगी। 10 साल बाद इससे भी ज्यादा पैसों की जरूरत होगी। ऐसा महंगाई के चलते होता है।

नई दिल्ली

Pawan Jayaswal

Sep 08, 2025

Inflation Calculator
समय के साथ रुपये की वैल्यू कम हो जाती है। (PC: Gemini)

Inflation Calculator: आज आप 1000 रुपये में क्या-क्या खरीदारी कर सकते हैं? फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में अच्छा खाना खा सकते हैं। फैमिली के साथ थिएटर में मूवी देख सकते हैं। 2 किलो घी खरीद सकते हैं। 1000 रुपये में एक महीने जिम जा सकते हैं। और भी कई ऐसे काम हैं, जो आप आसानी से 1000 रुपये में निपटा सकते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि यही सब काम करने के लिए आज के 20 साल बाद कितने पैसे खर्च करने होंगे? आइए समझते हैं।

समय के साथ कम होती है पैसों की बाइंग कैपेसिटी

आज के 10-20 साल पहले 1000 रुपये में जो खरीदारी कर सकते थे, उतनी खरीदारी के लिए आज आपको काफी ज्यादा पैसे देने होंगे और आज के 10-20 साल बाद उससे भी काफी अधिक पैसे खर्च करने होंगे। यह बताता है कि समय के साथ पैसों की बाइंग कैपेसिटी कम होती जाती है। यानी आज आप 1000 रुपये से जितना सामान खरीद सकते हैं, उतना आज के 10 या 20 साल बाद नहीं खरीद सकते हैं।

ये भी पढ़ें

Gold Silver Price Today: सोने की कीमत में जबरदस्त गिरावट, चांदी भी हो गई सस्ती, जानिए क्या रह गए हैं भाव
कारोबार
Gold Silver Price Today

महंगाई का असर

ऐसा महंगाई के चलते होता है। महंगाई बढ़ने से समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की लागत बढ़ती जाती है। इससे समय के साथ पैसों की बाइंग कैपेसिटी घट जाती है। भारत में पिछले कुछ महीनों से महंगाई दर में काफी गिरावट आई है। जुलाई 2025 में खुदरा महंगाई दर गिरकर 1.55 फीसदी रह गई। यह जून 2017 के बाद से सबसे कम महंगाई दर है। साथ ही यह आरबीआई के 2 से 6 फीसदी के कंफर्ट जोन से भी कम है। हालांकि, लॉन्ग टर्म में भारत में औसत महंगाई दर 6 फीसदी के करीब मानी जा सकती है।

20 साल बाद क्या रह जाएगी 1000 रुपये की वैल्यू

अगर हम 6% की औसत महंगाई दर लेकर चलें, तो आज के 1000 रुपये में जितना सामान आ जाता है, 20 साल बाद उतना सामान खरीदने के लिए आपको 3,207 रुपये खर्च करने होंगे। इसी तरह आज 10,000 रुपये में जितना सामान आ जाता है, वही सामान 20 साल बाद खरीदने के लिए आपको 32,071 रुपये खर्च करने होंगे। अगर आज आपका महीने का खर्चा 50,000 रुपये में चलता है, तो 20 साल बाद यह खर्चा 1,60,000 रुपये में चलेगा। अब आप समझ गए होंगे कि महंगाई कैसे काम करती है।

ये भी पढ़ें

Home Loan को Wife के साथ मिलकर लें तो मिलेंगे कई सारे फायदे, खूब पैसा भी बचेगा
कारोबार
Home Loan Tips

खबर शेयर करें:

Published on:

08 Sept 2025 10:52 am

Hindi News / Business / Inflation Calculator: आज के 1000 रुपये की 20 साल बाद क्या रह जाएगी वैल्यू?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.