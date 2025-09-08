Inflation Calculator: आज के 1000 रुपये की 20 साल बाद क्या रह जाएगी वैल्यू?

Inflation Calculator: आज आप 1000 रुपये में क्या-क्या खरीदारी कर सकते हैं? फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में अच्छा खाना खा सकते हैं। फैमिली के साथ थिएटर में मूवी देख सकते हैं। 2 किलो घी खरीद सकते हैं। 1000 रुपये में एक महीने जिम जा सकते हैं। और भी कई ऐसे काम हैं, जो आप आसानी से 1000 रुपये में निपटा सकते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि यही सब काम करने के लिए आज के 20 साल बाद कितने पैसे खर्च करने होंगे? आइए समझते हैं।
आज के 10-20 साल पहले 1000 रुपये में जो खरीदारी कर सकते थे, उतनी खरीदारी के लिए आज आपको काफी ज्यादा पैसे देने होंगे और आज के 10-20 साल बाद उससे भी काफी अधिक पैसे खर्च करने होंगे। यह बताता है कि समय के साथ पैसों की बाइंग कैपेसिटी कम होती जाती है। यानी आज आप 1000 रुपये से जितना सामान खरीद सकते हैं, उतना आज के 10 या 20 साल बाद नहीं खरीद सकते हैं।
ऐसा महंगाई के चलते होता है। महंगाई बढ़ने से समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की लागत बढ़ती जाती है। इससे समय के साथ पैसों की बाइंग कैपेसिटी घट जाती है। भारत में पिछले कुछ महीनों से महंगाई दर में काफी गिरावट आई है। जुलाई 2025 में खुदरा महंगाई दर गिरकर 1.55 फीसदी रह गई। यह जून 2017 के बाद से सबसे कम महंगाई दर है। साथ ही यह आरबीआई के 2 से 6 फीसदी के कंफर्ट जोन से भी कम है। हालांकि, लॉन्ग टर्म में भारत में औसत महंगाई दर 6 फीसदी के करीब मानी जा सकती है।
अगर हम 6% की औसत महंगाई दर लेकर चलें, तो आज के 1000 रुपये में जितना सामान आ जाता है, 20 साल बाद उतना सामान खरीदने के लिए आपको 3,207 रुपये खर्च करने होंगे। इसी तरह आज 10,000 रुपये में जितना सामान आ जाता है, वही सामान 20 साल बाद खरीदने के लिए आपको 32,071 रुपये खर्च करने होंगे। अगर आज आपका महीने का खर्चा 50,000 रुपये में चलता है, तो 20 साल बाद यह खर्चा 1,60,000 रुपये में चलेगा। अब आप समझ गए होंगे कि महंगाई कैसे काम करती है।