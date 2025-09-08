Inflation Calculator: आज के 1000 रुपये की 20 साल बाद क्या रह जाएगी वैल्यू?

ऐसा महंगाई के चलते होता है। महंगाई बढ़ने से समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की लागत बढ़ती जाती है। इससे समय के साथ पैसों की बाइंग कैपेसिटी घट जाती है। भारत में पिछले कुछ महीनों से महंगाई दर में काफी गिरावट आई है। जुलाई 2025 में खुदरा महंगाई दर गिरकर 1.55 फीसदी रह गई। यह जून 2017 के बाद से सबसे कम महंगाई दर है। साथ ही यह आरबीआई के 2 से 6 फीसदी के कंफर्ट जोन से भी कम है। हालांकि, लॉन्ग टर्म में भारत में औसत महंगाई दर 6 फीसदी के करीब मानी जा सकती है।