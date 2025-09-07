Home Loan को Wife के साथ मिलकर लें तो मिलेंगे कई सारे फायदे, खूब पैसा भी बचेगा

अपना घर हर किसी का सपना होता है। लेकिन प्रॉपर्टी के दाम इतने बढ़ गए हैं कि घर खरीदना काफी मुश्किल काम हो गया है। ऐसे में लोग होम लोन का सहारा लेते हैं। अगर आपकी रेगुलर इनकम है और क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है, तो बैंक आसानी से होम लोन ऑफर कर देते हैं। बैंक घर की 70 से 90 फीसदी तक की रकम फाइनेंस कर देते हैं। लेकिन अगर आप शादीशुदा हैं, तो अपनी पत्नी के साथ मिलकर होम लोन लेना अधिक फायदेमंद हो सकता है। आइए जानते हैं कैसे।
जब आप और आपकी पत्नी मिलकर होम लोन के लिए जॉइंट आवेदन करते हैं, तो बैंक आप दोनों की आय को जोड़कर आपकी लोन पात्रता को बढ़ा देता है। इससे आपको आसानी से बड़ी राशि का लोन मिल सकता है और आपका लोन जल्दी अप्रूव हो जाता है।
बहुत से बैंक महिला आवेदकों को होम लोन की ब्याज दर पर 0.05% तक की छूट देते हैं। यह छूट भले ही छोटी लगे, लेकिन लंबी अवधि के लोन में यह आपके लिए बहुत बड़ी बचत साबित हो सकती है।
जब पति-पत्नी दोनों मिलकर लोन लेते हैं, तो मासिक EMI का बोझ भी आपस में बंट जाता है। इससे किसी एक पर आर्थिक दबाव नहीं पड़ता और लोन चुकाना आसान हो जाता है।
जॉइंट होम लोन में आप दोनों आयकर अधिनियम की धारा 80C और 24B के तहत टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं। इसका मतलब है कि आप एक साल में 3.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं।
जॉइंट लोन में EMI का भुगतान दोनों मिलकर करते हैं, जिससे भुगतान में चूक होने का जोखिम कम हो जाता है। यह दोनों पार्टनर्स के क्रेडिट स्कोर को बेहतर बनाने में मदद करता है, जो भविष्य में किसी भी अन्य लोन के लिए फायदेमंद साबित होता है।
कई राज्यों में अगर घर की रजिस्ट्री महिला के नाम पर होती है या वह सह-मालिक (co-owner) बनती है, तो रजिस्ट्रेशन फीस में छूट मिलती है। इससे भी आपकी अच्छी-खासी बचत हो सकती है।