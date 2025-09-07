Home Loan को Wife के साथ मिलकर लें तो मिलेंगे कई सारे फायदे, खूब पैसा भी बचेगा

अपना घर हर किसी का सपना होता है। लेकिन प्रॉपर्टी के दाम इतने बढ़ गए हैं कि घर खरीदना काफी मुश्किल काम हो गया है। ऐसे में लोग होम लोन का सहारा लेते हैं। अगर आपकी रेगुलर इनकम है और क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है, तो बैंक आसानी से होम लोन ऑफर कर देते हैं। बैंक घर की 70 से 90 फीसदी तक की रकम फाइनेंस कर देते हैं। लेकिन अगर आप शादीशुदा हैं, तो अपनी पत्नी के साथ मिलकर होम लोन लेना अधिक फायदेमंद हो सकता है। आइए जानते हैं कैसे।