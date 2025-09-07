Patrika LogoSwitch to English

Home Loan को Wife के साथ मिलकर लें तो मिलेंगे कई सारे फायदे, खूब पैसा भी बचेगा

Home Loan Tips: पत्नी के साथ मिलकर होम लोन लेने के कई फायदे हैं। इससे आपको कम रेट में बड़ी रकम का लोन मिल जाएगा। साथ ही रजिस्ट्री में भी कम पैसा खर्च होगा।

नई दिल्ली

Pawan Jayaswal

Sep 07, 2025

Home Loan Tips
वाइफ के साथ होम लोन लेने के कई फायदे हैं। (PC: Gemini)

अपना घर हर किसी का सपना होता है। लेकिन प्रॉपर्टी के दाम इतने बढ़ गए हैं कि घर खरीदना काफी मुश्किल काम हो गया है। ऐसे में लोग होम लोन का सहारा लेते हैं। अगर आपकी रेगुलर इनकम है और क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है, तो बैंक आसानी से होम लोन ऑफर कर देते हैं। बैंक घर की 70 से 90 फीसदी तक की रकम फाइनेंस कर देते हैं। लेकिन अगर आप शादीशुदा हैं, तो अपनी पत्नी के साथ मिलकर होम लोन लेना अधिक फायदेमंद हो सकता है। आइए जानते हैं कैसे।

मिल जाएगी बड़ी रकम

जब आप और आपकी पत्नी मिलकर होम लोन के लिए जॉइंट आवेदन करते हैं, तो बैंक आप दोनों की आय को जोड़कर आपकी लोन पात्रता को बढ़ा देता है। इससे आपको आसानी से बड़ी राशि का लोन मिल सकता है और आपका लोन जल्दी अप्रूव हो जाता है।

कम ब्याज दर का फायदा

बहुत से बैंक महिला आवेदकों को होम लोन की ब्याज दर पर 0.05% तक की छूट देते हैं। यह छूट भले ही छोटी लगे, लेकिन लंबी अवधि के लोन में यह आपके लिए बहुत बड़ी बचत साबित हो सकती है।

कम होगा EMI का बोझ

जब पति-पत्नी दोनों मिलकर लोन लेते हैं, तो मासिक EMI का बोझ भी आपस में बंट जाता है। इससे किसी एक पर आर्थिक दबाव नहीं पड़ता और लोन चुकाना आसान हो जाता है।

टैक्स में मिलेगा दोहरा लाभ

जॉइंट होम लोन में आप दोनों आयकर अधिनियम की धारा 80C और 24B के तहत टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं। इसका मतलब है कि आप एक साल में 3.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं।

डिफॉल्ट का जोखिम होगा कम

जॉइंट लोन में EMI का भुगतान दोनों मिलकर करते हैं, जिससे भुगतान में चूक होने का जोखिम कम हो जाता है। यह दोनों पार्टनर्स के क्रेडिट स्कोर को बेहतर बनाने में मदद करता है, जो भविष्य में किसी भी अन्य लोन के लिए फायदेमंद साबित होता है।

रजिस्ट्रेशन फीस में मिलेगी छूट

कई राज्यों में अगर घर की रजिस्ट्री महिला के नाम पर होती है या वह सह-मालिक (co-owner) बनती है, तो रजिस्ट्रेशन फीस में छूट मिलती है। इससे भी आपकी अच्छी-खासी बचत हो सकती है।

Published on:

07 Sept 2025 01:11 pm

Hindi News / Business / Home Loan को Wife के साथ मिलकर लें तो मिलेंगे कई सारे फायदे, खूब पैसा भी बचेगा

