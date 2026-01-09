9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

कारोबार

Gold Rate Today: सोने-चांदी की कीमतों में फिर से आई तेजी, कल्याण ज्वैलर्स और जोयालुक्कास में जानिए 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Rate Today: डॉलर में गिरावट, हाजिर मांग के बढ़ने और भू-राजनीतिक तनाव गहराने से सोने की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में भी सोना हरे निशान पर ट्रडे करता दिखा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Jan 09, 2026

Gold Rate Today

सोने-चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। (PC: AI)

Gold Rate Today: सोने की कीमतों में आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन तेजी देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में भी सोना हरे निशान पर ट्रेड करता दिखा है। शुक्रवार शाम सोने का वायदा भाव 0.61 फीसदी या 844 रुपये की बढ़त के साथ 1,38,586 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, चांदी वायदा इस समय 2.66 फीसदी या 6,471 रुपये की बढ़त के साथ 2,49,795 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करती दिखाई दी।

सोने का घरेलू हाजिर भाव

सोने के घरेलू हाजिर भाव की बात करें, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, 24 कैरेट सोने का रेट 1,37,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 22 कैरेट सोने का रेट 1,33,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 20 कैरेट सोने का रेट 1,22,100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 18 कैरेट सोने का रेट 1,11,130 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 14 कैरेट सोने का रेट 88,490 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

कैरेटसोने का भाव (₹ प्रति 10 ग्राम)
24 कैरेट₹1,37,200
22 कैरेट₹1,33,900
20 कैरेट₹1,22,100
18 कैरेट₹1,11,130
14 कैरेट₹88,490

तनिष्क में सोने का रेट

तनिष्क शुक्रवार, 9 जनवरी 2026 को 22 कैरेट सोना 1,27,550 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 1,04,360 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,39,150 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।

जोयालुक्कास में सोने का रेट

जोयालुक्कास में शुक्रवार, 9 जनवरी 2026 को 24 कैरेट सोना 1,38,710 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। यहां 22 कैरेट सोना 1,27,150 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 18 कैरेट सोना 1,04,030 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।

ज्वैलर्स का नाम24 कैरेट22 कैरेट18 कैरेट14 कैरेट
तनिष्क₹1,39,150₹1,27,550₹1,04,360
जोयालुक्कास₹1,38,710₹1,27,150₹1,04,030
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स₹1,27,150₹1,04,030₹80,910
कल्याण ज्वैलर्स₹1,27,150

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सोने का रेट

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में आज शुक्रवार को 22 कैरेट सोना 1,27,150 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 18 कैरेट सोना 1,04,030 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 80,910 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।

कल्याण ज्वैलर्स में सोने का रेट

कल्याण ज्वैलर्स में आज शुक्रवार, 9 जनवरी को 22 कैरेट सोने का रेट 1,27,150 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।

ये भी पढ़ें

Multibagger Stock: 1 लाख बन गए 44 लाख रुपये! इस मल्टीबैगर ने दिया 5 साल में 4,300% का धमाकेदार रिटर्न
कारोबार
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Gold Silver Price News

Published on:

09 Jan 2026 03:40 pm

Hindi News / Business / Gold Rate Today: सोने-चांदी की कीमतों में फिर से आई तेजी, कल्याण ज्वैलर्स और जोयालुक्कास में जानिए 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड के रेट

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

EPF अकाउंट में नाम और जन्मतिथि जैसी डिटेल कैसे करें चेंज? जानिए नियम

EPF profile update
कारोबार

43 लाख से ज्यादा म्यूचुअल फंड SIP हुईं बंद, क्यों निवेशक ले रहे यह फैसला?

SIP closing trend
कारोबार

सोने की कीमतों पर आई बड़ी खबर, इतने बढ़ सकते हैं दाम

Gold Silver Price
कारोबार

Budget 2026: स्वदेशी उत्पादन के लिए आ सकती है 23,000 करोड़ रुपये की योजना, आयात निर्भरता कम करने की कोशिश कर रही सरकार

budget 2026
कारोबार

Multibagger Stock: 1 लाख बन गए 44 लाख रुपये! इस मल्टीबैगर ने दिया 5 साल में 4,300% का धमाकेदार रिटर्न

कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.