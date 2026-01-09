EPF अकाउंट में नाम और जन्मतिथि जैसी डिटेल कैसे करें चेंज? जानिए नियम

EPF प्रोफाइल में बदलाव को लेकर अक्सर कर्मचारियों के बीच भ्रम की स्थिति बनी रहती है, क्योंकि अलग-अलग समय पर नियमों में संशोधन किए गए हैं और प्रक्रिया को ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरह से जोड़ा गया है। ईपीएफओ (Employees Provident Fund Organisation) ने हाल के वर्षों में प्रोफाइल अपडेट को आसान बनाने के लिए डिजिटल सिस्टम को मजबूत किया है, जिससे कर्मचारी बिना ज्यादा दस्तावेज के कई जानकारियां सुधार सकते हैं। मौजूदा नियमों के तहत EPF अकाउंट में नाम, जन्मतिथि, वैवाहिक स्थिति और Nationality जैसे विवरणों में बदलाव की सुविधा दी गई है, हालांकि इसके लिए UAN की स्थिति और Aadhaar लिंक होना अहम शर्त मानी गई है।