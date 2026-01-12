Investment Tips: 2026 में निवेशक जान लें शेयर बाजार के तीन अहम फैक्टर

तीसरा और सबसे अहम फैक्टर वे अनजानी घटनाएं हैं, जिनका अंदाजा पहले से नहीं लगाया जा सकता। राधिका गुप्ता इन्हें ‘अननोन अननोन’ कहती हैं, यानी ऐसी घटनाएं जो अचानक होती हैं और बाजार को तुरंत प्रभावित करती हैं। इसके साथ ही वह निवेशकों को कुछ आम गलतफहमियों से दूर रहने की बात भी कहती हैं। जैसे हर साल बहुत ज्यादा रिटर्न की उम्मीद करना या बार-बार निवेश बदलना। उनके अनुसार शेयर बाजार में लंबे समय में 11 से 12 प्रतिशत का रिटर्न सामान्य माना जा सकता है, जबकि कोविड के बाद मिला ज्यादा रिटर्न असाधारण था।