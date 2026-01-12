12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Investment Tips: 2026 में निवेशक जान लें शेयर बाजार के तीन अहम फैक्टर

2026 में शेयर मार्केट के लिए तीन ताकतों और कई मिथकों के बारे में बताया गया है, जिसमें मार्केट को घरेलू मजबूती, वैश्विक अनिश्चितता और अनपेक्षित घटनाएं आकार देंगी। निवेशकों के मिथक और शॉर्ट टर्म सोच बाजार में अस्थिरता बढा सकते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Thalaz Sharma

Jan 12, 2026

share market 3 factors

प्रतीकात्मक तस्वीर (PC: AI)

2026 की शुरुआत वैश्विक बाजार के लिए असमंजस और तेज उतार-चढाव के माहौल में हुई है। बीते कुछ वर्षों में इक्विटी मार्केट ने तेज रिटर्न दिए हैं, लेकिन इसके साथ जोखिम और शॉर्ट टर्म सोच भी बढ़ी है, जिससे निवेश व्यवहार में अस्थिरता दिख रही है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार एडलवाइस म्यूचुअल फंड की एमडी और सीईओ राधिका गुप्ता ने 2026 को लेकर बाजार से जुड़े मिथकों, निवेशकों की मानसिकता और तीन अहम ताकतों पर बात की है, जो आने वाले समय में शेयर मार्केट की चाल तय कर सकते हैं।

घरेलू अर्थव्यवस्था से बाजार को सहारा

राधिका गुप्ता के मुताबिक 2026 में पहला और सबसे मजबूत फैक्टर भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था है। उनका मानना है कि देश के भीतर मांग, सरकारी खर्च और आम लोगों की भागीदारी बाजार को स्थिर बनाए रखने में मदद कर रही है। म्यूचुअल फंड SIP के जरिए हर महीने आने वाला पैसा बाजार में गिरावट के समय भी संतुलन बनाए रखता है। इसी वजह से हाल के वर्षों में बाजार में बड़ी गिरावट कम देखने को मिली।

दुनिया भर की अनिश्चितता बनी चुनौती

दूसरा बड़ा फैक्टर वैश्विक हालात से जुड़ा है। दुनिया के कई हिस्सों में आर्थिक और राजनीतिक तनाव अब भी खत्म नहीं हुए हैं। व्यापार से जुड़े विवाद, जियोपॉलिटिकल तनाव और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के फैसले 2026 में भी बाजार पर असर डाल सकते हैं। राधिका गुप्ता मानती हैं कि अब वैश्विक घटनाएं केवल खबरों तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि सीधे तौर पर शेयर बाजार में हलचल पैदा कर रही हैं। यही कारण है कि विदेशी संकेतों पर निवेशकों की प्रतिक्रिया पहले से ज्यादा तेज हो गई है।

अनजानी घटनाएं और निवेशकों के भ्रम

तीसरा और सबसे अहम फैक्टर वे अनजानी घटनाएं हैं, जिनका अंदाजा पहले से नहीं लगाया जा सकता। राधिका गुप्ता इन्हें ‘अननोन अननोन’ कहती हैं, यानी ऐसी घटनाएं जो अचानक होती हैं और बाजार को तुरंत प्रभावित करती हैं। इसके साथ ही वह निवेशकों को कुछ आम गलतफहमियों से दूर रहने की बात भी कहती हैं। जैसे हर साल बहुत ज्यादा रिटर्न की उम्मीद करना या बार-बार निवेश बदलना। उनके अनुसार शेयर बाजार में लंबे समय में 11 से 12 प्रतिशत का रिटर्न सामान्य माना जा सकता है, जबकि कोविड के बाद मिला ज्यादा रिटर्न असाधारण था।

ये भी पढ़ें

50,000 रुपये है सैलरी तो भी बन सकता है 1 करोड़ का फंड, जानिए पूरा कैलकुलेशन
कारोबार
1 crore sip

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

12 Jan 2026 01:25 pm

Hindi News / Business / Investment Tips: 2026 में निवेशक जान लें शेयर बाजार के तीन अहम फैक्टर

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

सऊदी अरब ने खोले अपने शेयर बाजार के दरवाजे, 1 फरवरी से आप भी कर पाएंगे निवेश

कारोबार

SSY Calculator: इस सरकारी योजना में आपकी बेटी को मिलेंगे 70 लाख रुपये, जल्द खुलवा लें खाता

Sukanya Samriddhi Yojana Calculator
कारोबार

मकर संक्रांति पर बैंक रहेंगे बंद या खुले? जानें राज्यों की पूरी लिस्ट

कारोबार

पूर्व CBI अधिकारी की पत्नी को लगाया 2.58 करोड़ रुपये का चूना, WhatsApp ग्रुप के जरिए हुई साइबर ठगी

digital scam
कारोबार

मुकेश अंबानी के ग्रीन एनर्जी ड्रीम पर ब्रेक; चीन का टेक्नोलॉजी देने से इनकार, लीथियम-आयन बैटरी सेल योजना रोकी

कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.