Gold Rate Today: सोने-चांदी में जबरदस्त उछाल, तनिष्क और कल्याण ज्वैलर्स में जानिए 22, 24, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

सोने-चांदी की कीमतों में भारी तेजी देखी जा रही है। (PC: AI)
Gold Rate Today: सोने-चांदी की कीमतों में आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भारी तेजी देखी जा रही है। सोमवार शाम एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का भाव 1.96 फीसदी या 2720 रुपये की बढ़त के साथ 1,41,539 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, चांदी का घरेलू वायदा भाव इस समय 4.78 फीसदी या 12,082 रुपये की बढ़त के साथ 2,64,807 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
सोने के घरेलू हाजिर भाव की बात करें, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, 24 कैरेट सोने का रेट 1,40,010 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 22 कैरेट सोने का रेट 1,36,650 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 20 कैरेट सोने का रेट 1,24,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 18 कैरेट सोने का रेट 1,13,400 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 14 कैरेट सोने का रेट 90,300 रुपये प्रति 10 ग्राम है।
|सोने की शुद्धता (कैरेट)
|कीमत (रुपये प्रति 10 ग्राम)
|24 कैरेट
|₹1,40,010
|22 कैरेट
|₹1,36,650
|20 कैरेट
|₹1,24,600
|18 कैरेट
|₹1,13,400
|14 कैरेट
|₹90,300
तनिष्क सोमवार, 12 जनवरी 2026 को 22 कैरेट सोना 1,30,700 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 1,06,940 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,42,580 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।
जोयालुक्कास में सोमवार, 12 जनवरी 2026 को 24 कैरेट सोना 1,42,150 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। यहां 22 कैरेट सोना 1,30,300 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 18 कैरेट सोना 1,06,610 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।
|ज्वैलरी ब्रांड
|24 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|22 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|18 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|14 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|तनिष्क
|₹1,42,580
|₹1,30,700
|₹1,06,940
|—
|जोयालुक्कास
|₹1,42,150
|₹1,30,300
|₹1,06,610
|—
|मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स
|—
|₹1,30,300
|₹1,06,610
|₹82,920
|कल्याण ज्वैलर्स
|—
|₹1,30,300
|—
|—
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में आज सोमवार को 22 कैरेट सोना 1,30,300 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 18 कैरेट सोना 1,06,610 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 82,920 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।
कल्याण ज्वैलर्स में आज सोमवार, 12 जनवरी को 22 कैरेट सोने का रेट 1,30,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग