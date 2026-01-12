Gold Rate Today: सोने-चांदी में जबरदस्त उछाल, तनिष्क और कल्याण ज्वैलर्स में जानिए 22, 24, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

सोने के घरेलू हाजिर भाव की बात करें, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, 24 कैरेट सोने का रेट 1,40,010 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 22 कैरेट सोने का रेट 1,36,650 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 20 कैरेट सोने का रेट 1,24,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 18 कैरेट सोने का रेट 1,13,400 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 14 कैरेट सोने का रेट 90,300 रुपये प्रति 10 ग्राम है।