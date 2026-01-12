12 जनवरी 2026,

सोमवार

कारोबार

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले; 60% से ज्यादा होगा DA! दिसंबर डेटा पर टिकी नजरें, मार्च में होगा ऐलान

नवंबर का इंडेक्स 148.2 पर है और यह सीधे छमाही संशोधन प्रक्रिया में इस्तेमाल होता है। यह संशोधन 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने वाला है। यानी कि केंद्रीय सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी 1 जनवरी 2026 से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं।

भारत

image

Businessdesk

image

Mohammad Hamid

Jan 12, 2026

पिछला DA संशोधन जुलाई 2025 में हुआ था (PC: Canva)

8th Pay Commission: ताजा महंगाई का आंकड़ा जनवरी 2026 से महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का संकेत दे रहा है, इस पर देश के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजरें टिकी हुई हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने नवंबर 2025 के लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) जारी किया है, जो महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की कैलकुलेशन में सबसे बड़ा रोल निभाता है।

60% से ज्यादा होगा DA!

नवंबर का इंडेक्स 148.2 पर है और यह सीधे छमाही संशोधन प्रक्रिया में इस्तेमाल होता है। यह संशोधन 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने वाला है। यानी कि केंद्रीय सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी 1 जनवरी 2026 से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं। कैलकुलेशन से पता चलता है कि दर 60% के आंकड़े को पार कर जाएगी। नवंबर 2025 तक उपलब्ध महंगाई के आंकड़ों के आधार पर बढ़ोतरी कम से कम 2 परसेंट प्वाइंट की संभावना है, जिससे DA वर्तमान 58% से बढ़कर 60% हो जाएगा। यह बढ़ोतरी सरकार की ओर से औपचारिक अधिसूचना जारी करने के बाद वेतन और पेंशन भुगतान में दिखाई देगी।

क्या DA बढ़ोतरी और ज्यादा हो सकती है?

अगर दिसंबर 2025 का महंगाई इंडेक्स हाल के स्तरों के करीब रहता है, तो बढ़ोतरी और ज्यादा हो सकती है। अनुमान बताते हैं कि अंतिम इंडेक्स रीडिंग के आधार पर DA में और बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि नई दर जनवरी से प्रभावी होगी, लेकिन कर्मचारियों को आधिकारिक घोषणा कुछ महीने बाद मिलने की उम्मीद है, और बीच के समय का बकाया (एरियर) पहले की तरह दिया जाएगा।

कर्मचारी संगठनों का मानना है कि अगर महंगाई ऊंची मजबूत बनी रही तो DA में और बड़ी बढ़ोतरी की गुंजाइश है। ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉयी फेडरेशन के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल के अनुसार, अगर दिसंबर का AICPI-IW नवंबर के स्तर के करीब रहता है, तो DA बढ़ोतरी 3%-5% के दायरे में हो सकती है।

कैलकुलेशन से पता चलता है कि अगर दिसंबर इंडेक्स 146-147 के आसपास रहता है, तो DA 61% तक पहुंच सकता है। 148 के करीब रीडिंग तो DA को 63% तक भी ले जा सकती है। हालांकि, ये अनुमान हैं, जब तक श्रम मंत्रालय दिसंबर का अंतिम डेटा जारी नहीं करता है।

मार्च में आधिकारिक घोषणा

पिछला DA संशोधन जुलाई 2025 में हुआ था, जब सरकार ने इसे 4 परसेंट प्वाइंट बढ़ाकर 54% से 58% कर दिया था। हालांकि अगली बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी, लेकिन आधिकारिक घोषणा दिसंबर AICPI-IW आंकड़ों के छपने के बाद मार्च या अप्रैल 2026 में होने की उम्मीद है। कोई भी बढ़ोतरी पिछली तारीख से लागू होकर एरियर के रूप में दी जाएगी।

image

Published on:

12 Jan 2026 02:29 pm

Hindi News / Business / 8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले; 60% से ज्यादा होगा DA! दिसंबर डेटा पर टिकी नजरें, मार्च में होगा ऐलान

कारोबार

