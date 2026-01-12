8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले; 60% से ज्यादा होगा DA! दिसंबर डेटा पर टिकी नजरें, मार्च में होगा ऐलान

नवंबर का इंडेक्स 148.2 पर है और यह सीधे छमाही संशोधन प्रक्रिया में इस्तेमाल होता है। यह संशोधन 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने वाला है। यानी कि केंद्रीय सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी 1 जनवरी 2026 से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं। कैलकुलेशन से पता चलता है कि दर 60% के आंकड़े को पार कर जाएगी। नवंबर 2025 तक उपलब्ध महंगाई के आंकड़ों के आधार पर बढ़ोतरी कम से कम 2 परसेंट प्वाइंट की संभावना है, जिससे DA वर्तमान 58% से बढ़कर 60% हो जाएगा। यह बढ़ोतरी सरकार की ओर से औपचारिक अधिसूचना जारी करने के बाद वेतन और पेंशन भुगतान में दिखाई देगी।