डीजल में अब एथेनॉल नहीं, आइसोब्यूटेनॉल मिलाया जाएगा, क्या गाड़ियों के लिए खराब है E20 पट्रोल?

गडकरी ने कहा, ई20 ईंधन जिसमें 80% पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जाता है, इसकी सोशल मीडिया पर आलोचना 'पेट्रोल लॉबी' की ओर से प्रायोजित 'दुष्प्रचार' है। यह लॉबी 'अमीर और मजबूत' है। उन्होंने कहा, ई20 ईंधन के खिलाफ चलाया गया अभियान राजनीति से प्रेरित और एक पेड कैंपेन था, जो उनके खिलाफ चलाया जा रहा था। गडकरी ने कहा, यह ईंधन सुरक्षित है और नियामकों और ऑटोमोबाइल निर्माताओं, दोनों की ओर से समर्थित है। इससे इंजन में खराबी आने का आरोप तथ्यहीन और अवैज्ञानिक है। इससे देश के करोड़ों डॉलर बच रहे हैं।