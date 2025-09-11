EPFO 3.0: दिवाली से पहले 8 करोड़ कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी, पेंशन में इजाफा समेत मिल सकते हैं ये फायदे

PF Withdrawal through UPI: देश के 8 करोड़ लोगों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अगले महीने EPFO 3.0 इनिशिएटिव पर विचार कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य ईपीएफओ मेंबर्स को बैंक जैसी सेवाएं उपलब्ध कराना है। ईपीएफओ 3.0 के तहत मेंबर्स एटीएम और यूपीआई के जरिए भी PF की आंशिक निकासी कर सकेंगे। इसके अलावा, EPFO का केंद्रीय न्यासी बोर्ड न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1,500 से 2,500 रुपये प्रति माह करने के प्रस्ताव पर भी विचार कर सकती है। यह ट्रेड यूनियनों की लंबे समय से चली आ रही मांग है।