अगर आपने भी किये हैं ये 5 लेनदेन तो जरूर भरें ITR, वरना आ जाएगा इनकम टैक्स का नोटिस

अगर कोई व्यक्ति एक वित्त वर्ष के दौरान विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये या उससे अधिक खर्च करता है, तो उसे इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना होगा। यह राशि एक बार में या साल में कुल खर्च की गई हो सकती है। ITR फाइलिंग पोर्टल पर करदाताओं से पूछा जाएगा कि "क्या उन्होंने अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये या उससे अधिक का खर्च किया है?" करदाताओं को 'हां' या 'नहीं' पर टिक करना होगा। यदि उन्होंने 'हां' चुना है, तो खर्च की गई राशि का भी खुलासा करना होगा।