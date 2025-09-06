केवल रजिस्ट्री होने से आपकी नहीं हो जाएगी प्रॉपर्टी, जरूर चेक करें ये डॉक्यूमेंट्स

लोग अक्सर सोचते हैं कि रजिस्ट्री कराने के बाद प्रॉपर्टी उनकी हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर किसी प्रॉपर्टी की पहली खरीद अनरजिस्टर्ड सेल एग्रीमेंट के आधार पर हुई है, तो उसके बाद की कोई भी रजिस्टर्ड डील या कब्जा कानूनी मालिकाना हक नहीं माना जाएगा। रजिस्ट्री सिर्फ यह बताती है कि कोई लेनदेन आधिकारिक रूप से हुआ है, लेकिन यह साबित नहीं करती कि वह लेनदेन सही है या नहीं। अगर पुराने मालिक के पास प्रॉपर्टी का स्पष्ट मालिकाना हक (क्लियर ओनरशिप) नहीं है, तो आपके नाम रजिस्ट्री हो जाने से कुछ नहीं होगा। आपको अपना मालिकाना हक साबित करने के लिए दूसरे डॉक्यूमेंट्स की भी आवश्यकता होगी।