GST बढ़ने से सिगरेट महंगी होने का है मलाल? न पिएं तो सालभर में बचा लेंगे 40,000 रुपये और 25 दिन लाइफ भी बढ़ेगी

GST on cigarette: जीएसटी काउंसिल ने सिगरेट समेत कई तंबाकू प्रोडक्ट्स पर जीएसटी बढ़ा दिया है। इन प्रोडक्ट्स पर जीएसटी को 28 फीसदी से बढ़ाकर 40 फीसदी कर दिया गया है।

नई दिल्ली

Pawan Jayaswal

Sep 04, 2025

GST on cigarette
सरकार ने सिगरेट पर जीएसटी बढ़ा दिया है। (PC: Gemini)

GST on Cigarettes: स्मोकिंग करना अब महंगा हो गया है। जीएसटी काउंसिल ने बुधवार को तंबाकू से जुड़े उत्पादों पर जीएसटी रेट को 28 फीसदी से बढ़ाकर 40 फीसदी कर दिया है। यानी पान मसाला, गुटखा, जर्दा, बीड़ी और सिगरेट जैसे तंबाकू प्रोडक्ट्स पर अब आपको ज्यादा पैसा चुकाना होगा। हालांकि, इन उत्पादों पर बढ़ा हुआ जीएसटी कब से लागू होगा, इसकी तारीख की घोषणा अभी नहीं हुई है। जबकि अन्य जीएसटी रिफॉर्म्स 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे।

कितनी महंगी हो जाएगी सिगरेट?

मान लीजिए इस समय कोई रेगुलर साइज की सिगरेट 28 फीसदी जीएसटी के साथ 19 रुपये की मिलती है। जीएसटी रेट के 40 फीसदी हो जाने से यह सिगरेट अब 21.70 रुपये की मिलेगी। यानी इस सिगरेट पर 2.70 रुपये अधिक खर्च करने होंगे। इसी तरह अगर कोई छोटी सिगरेट इस समय 10 रुपये की आती है, तो जीएसटी की दर 28 से बढ़कर 40 फीसदी हो जाने पर यह सिगरेट 10.94 रुपये की हो जाएगी।

ये तंबाकू प्रोडक्ट्स भी होंगे महंगे

कीमतें सिर्फ सिगरेट्स की ही नहीं, बल्कि सभी तंबाकू प्रोडक्ट्स की बढ़ेंगी। इनमें पान मसाला, सिगार, अनिर्मित तम्बाकू (पत्तियों को छोड़कर) और पुनर्गठित तम्बाकू उत्पाद शामिल हैं। इन सब पर 40 फीसदी टैक्स लगेगा। इसके अलावा स्मोकिंग पाइप्स, सिगरेट होल्डर्स और उनके पार्ट्स जैसी एसेसरीज पर भी 40% जीएसटी हो गया है। जीएसटी काउंसिल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक उत्पादों की खपत को हतोत्साहित करना चाहता है। काउंसिल ने ऐसे प्रोडक्ट्स को 'सिन गुड्स' की कैटेगरी में रखा है।

कोल्ड ड्रिंक्स भी होंगी महंगी

तंबाकू प्रोडक्ट्स के साथ-साथ 40% GST मीठे और कार्बोनेटेड पेय पदार्थों, कैफीनयुक्त ड्रिंक्स, लग्जरी कारों, रिवॉल्वर और 350cc से ऊपर की मोटरसाइकिलों पर भी लगाया गया है। पर्सनल यूज एयरक्राफ्ट्स पर भी 40 फीसदी जीएसटी लगाया गया है। इसके अलावा सट्टेबाजी, कैसीनो और ऑनलाइन गेमिंग को भी इसी स्लैब में रखा गया है।

सालभर में बचा लेंगे करीब 40,000 रुपये

अगर आप सिगरेट पीना बंद कर दें, तो आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही लाइफ भी बच जाएगी। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की रिपोर्ट के अनुसार, एक सिगरेट पीने से किसी व्यक्ति की लाइफ करीब 20 मिनट कम हो जाती है। यानी 20 सिगरेट का एक पैकेट किसी व्यक्ति की लाइफ को करीब 7 घंटे कम कर सकता है।

मान लीजिए आप रोज रेगुलर साइज की 5 सिगरेट पीते हैं। अब अगर आप सिगरेट पीना बंद कर दें, तो आप महीने के 3,255 रुपये बचा सकते हैं। एक साल के हिसाब से यह रकम 39,060 रुपये होगी। यही नहीं, सिगरेट न पीकर आप अपनी उम्र भी बचाएंगे। 1 महीने में आप 50 घंटे की अपनी लाइफ बचा लेंगे। यानी 1 साल में आप अपने जीवन के 25 दिन बचा लेंगे।

