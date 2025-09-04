GST बढ़ने से सिगरेट महंगी होने का है मलाल? न पिएं तो सालभर में बचा लेंगे 40,000 रुपये और 25 दिन लाइफ भी बढ़ेगी

GST on Cigarettes: स्मोकिंग करना अब महंगा हो गया है। जीएसटी काउंसिल ने बुधवार को तंबाकू से जुड़े उत्पादों पर जीएसटी रेट को 28 फीसदी से बढ़ाकर 40 फीसदी कर दिया है। यानी पान मसाला, गुटखा, जर्दा, बीड़ी और सिगरेट जैसे तंबाकू प्रोडक्ट्स पर अब आपको ज्यादा पैसा चुकाना होगा। हालांकि, इन उत्पादों पर बढ़ा हुआ जीएसटी कब से लागू होगा, इसकी तारीख की घोषणा अभी नहीं हुई है। जबकि अन्य जीएसटी रिफॉर्म्स 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे।