कारोबार

GST घटने से 23,000 रुपये तक सस्ता हो जाएगा टीवी, जानिए AC और डिश वॉशर के कितने कम होंगे दाम

New GST Slabs 2025: सरकार ने कई उत्पादों पर जीएसटी को कम कर दिया है। इससे एसी, टीवी और डिश वॉशर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान भी सस्ते हो जाएंगे। 22 सितंबर से नई दरें लागू हो जाएंगी।

नई दिल्ली

Pawan Jayaswal

Sep 04, 2025

New GST Slabs 2025
जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से लागू हो जाएंगी। (PC: Gemini)

अगर आप अभी एयर कंडीशनर, डिश वॉशर, टीवी या मॉनिटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने जा रहे हैं, तो थोड़े दिन रुक जाइए। 22 सितंबर से कई सारे इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर कीमतें काफी घटने वाली हैं। 22 सितंबर से ही नवरात्र भी शुरू रहे हैं। जीएसटी काउंसिल ने बुधवार को जीएसटी स्लैब में बड़े बदलाव किये हैं। काउंसिल ने 12 और 28 फीसदी के स्लैब को खत्म कर दिया है। अब सिर्फ 5 फीसदी और 18 फीसदी के दो स्लैब ही रहेंगे।

8-9% गिर जाएंगे दाम

जीएसटी सुधार के तहत हुए बदलावों में कई इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को 28 फीसदी जीएसटी स्लैब से हटाकर 18 फीसदी जीएसटी स्लैब में डाल दिया है। ये जीएसटी रिफॉर्म्स 22 सितंबर 2025 से लागू हो जाएंगे। इससे बड़ी स्क्रीन के टीवी, एसी और डिश वॉशर की कीमत में 8 से 9 फीसदी की गिरावट आएगी। इन उत्पादों पर जीएसटी रेट में पूरे 10 फीसदी की गिरावट की गई है।

23,000 रुपये तक सस्ता हो जाएगा टीवी

ईटी की एक रिपोर्ट में इंडस्ट्री से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि जीएसटी स्लैब में इस गिरावट से 43 इंच का टीवी कम से कम 2000 रुपये सस्ता हो जाएगा। वहीं, 75 इंच के टीवी 23,000 रुपये तक सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा, एसी और डिश वॉशर की कीमतें 3500 से 4500 रुपये तक घट जाएंगी।

कभी नहीं हुई इतनी बड़ी कटौती

Haier India के प्रेसिडेंट सतीश एनएस ने जीएसटी सुधारों पर कहा, 'यह एक अभूतपूर्व कदम है, क्योंकि इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरीज में सरकार द्वारा टैक्स में इतनी बड़ी कटौती कभी नहीं की गई थी। कीमतों में लगभग 8% की गिरावट आएगी, जिससे खपत में भारी वृद्धि होगी।'

22 सितंबर तक बिक्री पर पड़ेगा असर

हालांकि, सतीश ने कहा कि इससे 22 सितंबर तक बिक्री पर असर पड़ेगा, क्योंकि ग्राहक कम जीएसटी दरों के लागू होने का इंतजार करेंगे। उन्होंने कहा, '22 सितंबर तक बिक्री पर असर पड़ेगा, क्योंकि लोग अब इन उत्पादों की खरीदारी टाल देंगे। लेकिन हमें उम्मीद है कि इसकी भरपाई बाद में बढ़ी हुई डिमांड से हो जाएगी।'

उत्पादपुरानी जीएसटी रेटनई जीएसटी रेट
एयर कंडीशनर28%18%
डिश वॉशर28%18%
टीवी28%18%

28 से 18% स्लैब में आए ये प्रोडक्ट्स

जीएसटी काउंसिल ने एयर कंडीशनर को 28 फीसदी के जीएसटी स्लैब से हटाकर 18 फीसदी जीएसटी स्लैब में डाल दिया है। इसके अलावा, डिश वॉशर यानी बर्तन धोने की मशीनों को भी 28 फीसदी के स्लैब से निकाल कर 18 फीसदी स्लैब में डाल दिया गया है। एलईडी/एलसीडी टीवी, मॉनिटर और प्रोजेक्टर भी अब 28 फीसदी स्लैब से निकलकर 18 फीसदी के स्लैब में आ गए हैं।

Published on:

Published on:

04 Sept 2025 10:19 am

Hindi News / Business / GST घटने से 23,000 रुपये तक सस्ता हो जाएगा टीवी, जानिए AC और डिश वॉशर के कितने कम होंगे दाम

