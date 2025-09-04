GST घटने से 23,000 रुपये तक सस्ता हो जाएगा टीवी, जानिए AC और डिश वॉशर के कितने कम होंगे दाम

अगर आप अभी एयर कंडीशनर, डिश वॉशर, टीवी या मॉनिटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने जा रहे हैं, तो थोड़े दिन रुक जाइए। 22 सितंबर से कई सारे इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर कीमतें काफी घटने वाली हैं। 22 सितंबर से ही नवरात्र भी शुरू रहे हैं। जीएसटी काउंसिल ने बुधवार को जीएसटी स्लैब में बड़े बदलाव किये हैं। काउंसिल ने 12 और 28 फीसदी के स्लैब को खत्म कर दिया है। अब सिर्फ 5 फीसदी और 18 फीसदी के दो स्लैब ही रहेंगे।
जीएसटी सुधार के तहत हुए बदलावों में कई इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को 28 फीसदी जीएसटी स्लैब से हटाकर 18 फीसदी जीएसटी स्लैब में डाल दिया है। ये जीएसटी रिफॉर्म्स 22 सितंबर 2025 से लागू हो जाएंगे। इससे बड़ी स्क्रीन के टीवी, एसी और डिश वॉशर की कीमत में 8 से 9 फीसदी की गिरावट आएगी। इन उत्पादों पर जीएसटी रेट में पूरे 10 फीसदी की गिरावट की गई है।
ईटी की एक रिपोर्ट में इंडस्ट्री से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि जीएसटी स्लैब में इस गिरावट से 43 इंच का टीवी कम से कम 2000 रुपये सस्ता हो जाएगा। वहीं, 75 इंच के टीवी 23,000 रुपये तक सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा, एसी और डिश वॉशर की कीमतें 3500 से 4500 रुपये तक घट जाएंगी।
Haier India के प्रेसिडेंट सतीश एनएस ने जीएसटी सुधारों पर कहा, 'यह एक अभूतपूर्व कदम है, क्योंकि इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरीज में सरकार द्वारा टैक्स में इतनी बड़ी कटौती कभी नहीं की गई थी। कीमतों में लगभग 8% की गिरावट आएगी, जिससे खपत में भारी वृद्धि होगी।'
हालांकि, सतीश ने कहा कि इससे 22 सितंबर तक बिक्री पर असर पड़ेगा, क्योंकि ग्राहक कम जीएसटी दरों के लागू होने का इंतजार करेंगे। उन्होंने कहा, '22 सितंबर तक बिक्री पर असर पड़ेगा, क्योंकि लोग अब इन उत्पादों की खरीदारी टाल देंगे। लेकिन हमें उम्मीद है कि इसकी भरपाई बाद में बढ़ी हुई डिमांड से हो जाएगी।'
|उत्पाद
|पुरानी जीएसटी रेट
|नई जीएसटी रेट
|एयर कंडीशनर
|28%
|18%
|डिश वॉशर
|28%
|18%
|टीवी
|28%
|18%
जीएसटी काउंसिल ने एयर कंडीशनर को 28 फीसदी के जीएसटी स्लैब से हटाकर 18 फीसदी जीएसटी स्लैब में डाल दिया है। इसके अलावा, डिश वॉशर यानी बर्तन धोने की मशीनों को भी 28 फीसदी के स्लैब से निकाल कर 18 फीसदी स्लैब में डाल दिया गया है। एलईडी/एलसीडी टीवी, मॉनिटर और प्रोजेक्टर भी अब 28 फीसदी स्लैब से निकलकर 18 फीसदी के स्लैब में आ गए हैं।