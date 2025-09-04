GST घटने से 23,000 रुपये तक सस्ता हो जाएगा टीवी, जानिए AC और डिश वॉशर के कितने कम होंगे दाम

अगर आप अभी एयर कंडीशनर, डिश वॉशर, टीवी या मॉनिटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने जा रहे हैं, तो थोड़े दिन रुक जाइए। 22 सितंबर से कई सारे इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर कीमतें काफी घटने वाली हैं। 22 सितंबर से ही नवरात्र भी शुरू रहे हैं। जीएसटी काउंसिल ने बुधवार को जीएसटी स्लैब में बड़े बदलाव किये हैं। काउंसिल ने 12 और 28 फीसदी के स्लैब को खत्म कर दिया है। अब सिर्फ 5 फीसदी और 18 फीसदी के दो स्लैब ही रहेंगे।