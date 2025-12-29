Share Market: क्या 1 जनवरी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की रहेगी छुट्टी?

कई देशों में नए साल के मौके पर शेयर बाजार में कारोबार नहीं होगा। (PC: AI)
Global Stock Market Holidays 2025: शेयर बाजार के लिए साल 2025 मिलाजुला रहा। सेंसेक्स और निफ्टी उतार-चढ़ाव का सामना करते रहे। अच्छी बात यह है कि दोनों ने इस साल अब तक पॉज़िटिव रिटर्न दिया। अगले साल के लिए मार्केट का आउटलुक ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। कई एक्स्पर्ट्स का मानना है कि 2026 में निफ्टी अधिक बेहतर प्रदर्शन कर सकता है।
दूसरे एशियाई बाजारों की बात करें, तो जापान के Nikkei 225 में इस साल अच्छी मजबूती देखने को मिली। इसने 28% से ज्यादा का रिटर्न दिया। दक्षिण कोरिया का KOSPI करीब 75 प्रतिशत उछाल हासिल करने में सफल रहा। इसी तरह, चीन का CSI 300 Index भी अपने निवेशकों को करीब 22 प्रतिशत रिटर्न दे गया। हांगकांग के हैंग सेंग सूचकांक के लिए भी 2025 ठीक रहा। इस दौरान यह करीब 32 प्रतिशत चढ़ा। वहीं, भारत का सेंसेक्स केवल 8% और निफ्टी 9% से अधिक मजबूती हासिल कर पाए।
साल 2025 अब खत्म होने के करीब है, ऐसे में कई देशों के स्टॉक मार्केट 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2026 को बंद रहेंगे। यूएस मार्केट में 1 जनवरी, 2026 को कामकाज नहीं होगा। जबकि 31 दिसंबर को बाजार में सामान्य दिनों की तरह ट्रेडिंग चालू रहेगी। जर्मनी का फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज स्पेन का मैड्रिड स्टॉक एक्सचेंज 31 दिसंबर और 1 जनवरी दोनों दिन बंद रहेंगे। इसी तरह, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, बांग्लादेश, हांगकांग, इटली, रूस, दक्षिण कोरिया, जापान, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, हंगरी, आइसलैंड, आयरलैंड, फिलीपींस, पोलैंड, स्विट्जरलैंड आदि देशों में 31 दिसंबर को स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं होगी।
नए साल यानी 1 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया, चीन, ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, आयरलैंड, जापान, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, बहरीन, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, कोलंबिया, फिनलैंड, ग्रीस, हंगरी, इंडोनेशिया, मलेशिया, मॉरिशस, नीदरलैंड, फिलीपींस, कतर, दक्षिण अफ्रीका, ताइवान, यूक्रेन, मेक्सिको, न्यूज़ीलैंड, रूस, दक्षिण कोरिया, स्वीडन, UAE, यूके, यूएसए आदि प्रमुख बाजारों में कामकाज नहीं होगा।
भारत में 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2026, दोनों दिन ट्रेडिंग होगी। मिंट की रिपोर्ट के अनुसार NSE की हॉलिडे लिस्ट में 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2026 का उल्लेख नहीं है। इसका मतलब है कि दोनों दिन सामान्य दिनों की तरह कारोबार होगा। जबकि अन्य एशियाई देशों में, जापान का टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, दक्षिण कोरिया का सियोल स्टॉक एक्सचेंज, और हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2026 को ट्रेडिंग के लिए बंद रहेंगे।
