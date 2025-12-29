Share Market: क्या 1 जनवरी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की रहेगी छुट्टी?

साल 2025 अब खत्म होने के करीब है, ऐसे में कई देशों के स्टॉक मार्केट 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2026 को बंद रहेंगे। यूएस मार्केट में 1 जनवरी, 2026 को कामकाज नहीं होगा। जबकि 31 दिसंबर को बाजार में सामान्य दिनों की तरह ट्रेडिंग चालू रहेगी। जर्मनी का फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज स्पेन का मैड्रिड स्टॉक एक्सचेंज 31 दिसंबर और 1 जनवरी दोनों दिन बंद रहेंगे। इसी तरह, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, बांग्लादेश, हांगकांग, इटली, रूस, दक्षिण कोरिया, जापान, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, हंगरी, आइसलैंड, आयरलैंड, फिलीपींस, पोलैंड, स्विट्जरलैंड आदि देशों में 31 दिसंबर को स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं होगी।