Year Ender 2025: इन 5 Adani Stocks ने दिया Positive Return, कौन रहा सबसे बेहतर?

अडानी पावर 2025 में सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला अडानी स्टॉक साबित हुआ है। कंपनी का मार्केट कैप 2024 के आखिर में लगभग 2.04 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 27 दिसंबर, 2025 तक करीब 2.76 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इस साल यह स्टॉक 36 प्रतिशत तक मजबूत हुआ है। दरअसल, थर्मल पावर की मजबूत डिमांड, प्लांट यूटिलाइजेशन और कई राज्यों में बिजली आपूर्ति की बढ़ती मांग का कंपनी को फायदा मिला है। फिलहाल कंपनी का स्टॉक 143.22 रुपए के भाव पर उपलब्ध है।