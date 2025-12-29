अभी भी देर नहीं हुई… किसने दी चांदी में निवेश की सलाह, 2026 में और तेजी से चढ़ेंगे Silver Price

29 दिसंबर 2025,

कारोबार

अभी भी देर नहीं हुई… किसने दी चांदी में निवेश की सलाह, 2026 में और तेजी से चढ़ेंगे Silver Price

Robert Kiyosaki silver prediction 2026: चांदी ने इस साल अब तक शानदार रिटर्न दिया है। चांदी ने इस मामले में गोल्ड और स्टॉक मार्केट को भी पीछे छोड़ दिया है। अगले साल का आउटलुक भी पॉज़िटिव दिखाई दे रहा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Newsdesk

image

Neeraj Nayyar

Dec 29, 2025

Silver Price Update

चांदी ने इस साल शानदार रिटर्न दिया है। (PC: AI)

Silver price prediction 2026: चांदी की चढ़ती कीमतों ने सभी को हैरान किया है। ऐसे लोग जो निवेश के सही मौके, यानी कीमतों में बड़ी गिरावट का इंतजार कर रहे थे, वे सबसे ज्यादा मायूस हैं। सिल्वर ने इस साल कई रिकॉर्ड हैं और अगले साल भी इसके तेज गति से दौड़ने की उम्मीद है। ऐसे में एक सवाल पूछा जा रहा ही कि क्या चांदी पर अभी दांव लगाना सही रहेगा? अमूमन यह माना जाता है कि ऊंचाई पर पहुंचने के बाद दाम नीचे की ओर आते हैं, तो क्या अभी चांदी खरीदना उचित है?

अभी नहीं निकला समय

अमेरिकी कारोबारी और मशहूर किताब 'रिच डैड पुअर डैड' के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की मानें तो चांदी खरीदने का समय अभी निकला नहीं है। उनका अनुमान है कि सिल्वर 2026 में 200 डॉलर प्रति औंस के आंकड़े को पार कर सकती है। फिलहाल यह 70 डॉलर के आसपास चल रही है। यानी चांदी की कीमतों में बड़े उछाल की संभावना कायम है। ऐसे में 70 डॉलर की कीमत पर दांव लगाने वाले की अगले साल तीन गुना तक कमाई हो सकती है।

200 डॉलर का है अनुमान

क्या चांदी खरीदने में बहुत देर हो गई है? इस सवाल के जवाब में रॉबर्ट कियोसाकी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है - यह आपकी सोच पर निर्भर कर्ता है। अगर आपको लगता है कि चांदी अब तक के सबसे हाई लेवल पर पहुंच गई है, तो आप बहुत देर कर चुके हैं। हालांकि, मेरा मानना ​​है कि चांदी की अभी शुरुआत हुई है। इसके 2026 में 200 डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। उन्होंने आगे कहा कि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि चांदी में मजबूती लाने वाले कई कारण मौजूद हैं।

क्या होनी चाहिए रणनीति?

रॉबर्ट कियोसाकी ने यह भी कहा है कि लोग खुद रिसर्च करके चांदी के बारे में कोई फैसला लें। 'रिच डैड पुअर डैड' ने बताया कि वह 1965 से चांदी खरीद रहे हैं, यह वो दौर था जब सिल्वर का प्राइस एक डॉलर प्रति औंस से भी कम था। उन्होंने कहा कि अमीर बनने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि पहले आप खुद रिसर्च करें और फिर धीरे-धीरे निवेश को आगे बढ़ाएं। अगर आप गलतियां भी करते हैं तो भी ऐसे लोगों से अमीर बन जाएंगे, जो केवल दूसरों से सलाह लेने तक सीमित हैं।

क्या है Gold-Silver का दाम?

सोने-चांदी के दाम की बात करें, तो गुड रिटर्न्स के अनुसार 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 2,58,000 रुपए के भाव पर मिल रही है। पिछले सत्र के मुकाबले इसमें करीब 4 हजार की गिरावट आई है। इसके दाम 2,62,000 से गिरकर 2,58,000 रुपए प्रति किलो हो गए हैं। 24 कैरेट वाला 10 ग्राम सोना 1,41,710 रुपए के भाव पर उपलब्ध है। पिछले सत्र में यह 1,42,420 रुपए था। यानी इसमें भी कुछ गिरावट आई है।

Updated on:

29 Dec 2025 11:00 am

Published on:

29 Dec 2025 10:57 am

