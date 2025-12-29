अभी भी देर नहीं हुई… किसने दी चांदी में निवेश की सलाह, 2026 में और तेजी से चढ़ेंगे Silver Price

Silver price prediction 2026: चांदी की चढ़ती कीमतों ने सभी को हैरान किया है। ऐसे लोग जो निवेश के सही मौके, यानी कीमतों में बड़ी गिरावट का इंतजार कर रहे थे, वे सबसे ज्यादा मायूस हैं। सिल्वर ने इस साल कई रिकॉर्ड हैं और अगले साल भी इसके तेज गति से दौड़ने की उम्मीद है। ऐसे में एक सवाल पूछा जा रहा ही कि क्या चांदी पर अभी दांव लगाना सही रहेगा? अमूमन यह माना जाता है कि ऊंचाई पर पहुंचने के बाद दाम नीचे की ओर आते हैं, तो क्या अभी चांदी खरीदना उचित है?