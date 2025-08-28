PMJDY के 11 साल: खोले गए 56 करोड़ खाते, 12 गुना बढ़ी जमा रकम, जानिए योजना से जुड़े प्रमुख आंकड़े

इस योजना ने केवल खातों की संख्या ही नहीं बढ़ाई, बल्कि उनमें जमा राशि में भी रिकॉर्ड वृद्धि की है। जहां खातों की संख्या तीन गुना बढ़ी, वहीं कुल जमा राशि लगभग 12 गुना बढ़कर 2,67,756 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। 13 अगस्त 2025 तक, प्रति खाता औसत जमा राशि 4,768 रुपए हो गई है, जो अगस्त 2015 की तुलना में 3.7 गुना अधिक है। इसके अलावा, पीएमजेडीवाई खाताधारकों को 38.68 करोड़ रुपे कार्ड जारी किए गए हैं।