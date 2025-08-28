13 साल में अमेरिका से आगे निकल जाएगी भारत की इकोनॉमी, देखते रह जाएंगे ट्रंप

ईवाई की रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2025 में भारत 28.8 वर्ष की औसत आयु के साथ सबसे महत्वपूर्ण देश बन गया है। साथ ही भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में दूसरी सबसे ज्यादा बचत दर है। भारत का गवर्नमेंट डेट टू जीडीपी रेश्यो 2024 के 81.3% से गिरकर 2030 तक 75.8% रहने का अनुमान है, जबकि इसके मुकाबले बाकी देशों का कर्ज बढ़ रहा है। आईएमएफ के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था 2030 तक 20.7 ट्रिलियन डॉलर (PPP) तक पहुंच सकती है। साथ ही, भारत 2038 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, जिसकी अनुमानित जीडीपी 34.2 ट्रिलियन डॉलर होगी।