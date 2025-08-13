SIP में हर महीने डालें 4500 रुपये, रिटायरमेंट के बाद 30 साल तक मिलेगी 1.40 लाख रुपये मंथली इनकम, जानिए कैसे?

SIP Tips: क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप नौकरी से रिटायर कर दिए जाएंगे, तो आपके खर्चे कैसे चलेंगे? भारत में अधिकांश नौकरीपेशा लोगों को यही चिंता खाए रहती है। समय के साथ अच्छी मेडिकल सुविधाओं और हेल्थ को लेकर जागरुकता बढ़ने से लोगों की औसत आयु काफी बढ़ गई है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद जब आपके पास कोई रेगुलर इनकम नहीं होगी, तो खर्चे कैसे चलेंगे? इसके लिए आपको अपनी युवावस्था से ही तैयारी करनी होगी। फाइनेंशियल प्लानर्स बताते हैं कि व्यक्ति को अपनी पहली सैलरी से ही रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए।