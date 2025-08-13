13 अगस्त 2025,

SIP में हर महीने डालें 4500 रुपये, रिटायरमेंट के बाद 30 साल तक मिलेगी 1.40 लाख रुपये मंथली इनकम, जानिए कैसे?

Regular Income After Retirement: जब आपके पास न जॉब होगी न कोई रेगुलर सैलरी, उस समय खर्चे कैसे चलेंगे? इसीलिए फाइनेंशियल प्लानर्स द्वारा समय रहते रिटायरमेंट प्लानिंग करने की सलाह दी जाती है।

भारत

Pawan Jayaswal

Aug 13, 2025

Regular Income After Retirement
एसआईपी के जरिए लॉन्ग टर्म में बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। (PC: Gemini)

SIP Tips: क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप नौकरी से रिटायर कर दिए जाएंगे, तो आपके खर्चे कैसे चलेंगे? भारत में अधिकांश नौकरीपेशा लोगों को यही चिंता खाए रहती है। समय के साथ अच्छी मेडिकल सुविधाओं और हेल्थ को लेकर जागरुकता बढ़ने से लोगों की औसत आयु काफी बढ़ गई है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद जब आपके पास कोई रेगुलर इनकम नहीं होगी, तो खर्चे कैसे चलेंगे? इसके लिए आपको अपनी युवावस्था से ही तैयारी करनी होगी। फाइनेंशियल प्लानर्स बताते हैं कि व्यक्ति को अपनी पहली सैलरी से ही रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए।

रिटायरमेंट के बाद भी मिलेगी रेगुलर इनकम

आज हम आपको एक ऐसी रणनीति बताने वाले हैं, जिससे आप रिटायरमेंट के बाद अच्छी-खासी रेगुलर इनकम पा सकते हैं। यानी आपको रिटायरमेंट के बाद भी हर महीने रेगुलर इनकम मिलती रहेगी। इसके लिए आपको दो तरह से निवेश करना होगा। पहला- आपको लंबे समय तक एसआईपी करनी होगी। दूसरा- एसआईपी से बने फंड को एसडबल्यूपी में इन्वेस्ट करना होगा। इससे आपको रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम मिलती रहेगी।

SIP Calculator

4500 रुपये की SIP से 1.38 करोड़ का फंड

भले ही आप कम रकम की ही एसआईपी करें, लेकिन कम उम्र से यह शुरू कर देनी चाहिए। अगर आप 25 साल की उम्र से 4500 रुपये महीने की म्यूचुअल फंड SIP शुरू करें और 30 साल तक यह निवेश करते रहें, तो 12% सालाना औसत रिटर्न के हिसाब से आपके पास 1,38,64,379 रुपये का फंड जमा हो जाएगा। इस फंड में आपकी निवेश राशि मात्र 16,20,000 रुपये होगी। वहीं, 1,22,44,379 रुपये ब्याज आय होगी। इस तरह जब आप 55 साल के होंगे तो आपके पास 1,38,64,379 रुपये का फंड होगा।

कैसे मिलेगी 1.40 लाख रुपये मंथली इनकम

अब आप 1,38,64,379 रुपये के इस फंड को SWP में इन्वेस्ट कर दें। यह सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान है। इसमें आपको हर महीने ब्याज आय मिलती है। यहां हम 12% औसत ब्याज दर लें, तो इस निवेश में आपको 30 साल तक हर महीने 1,40,000 रुपये मिलेंगे। यानी 85 साल की उम्र तक आपको 1.40 लाख रुपये मंथली इनकम मिलेगी। इसके बाद भी आपके पास फंड में 42,31,524 रुपये बच जाएंगे। इस निवेश में आप 30 साल में मंथली इनकम के रूप में 5,04,00,000 रुपये निकाल चुके होंगे।

(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ सूचना मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिम भरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)

Published on:

13 Aug 2025 12:14 pm

Hindi News / Business / SIP में हर महीने डालें 4500 रुपये, रिटायरमेंट के बाद 30 साल तक मिलेगी 1.40 लाख रुपये मंथली इनकम, जानिए कैसे?

