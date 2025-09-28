मुजफ्फरपुर में मगरमच्छ की आहट! गंडक नदी किनारे अचानक दिखा मगरमच्छ, लोगों में दहशत

मुजफ्फरपुर जिले के सरैया थाना क्षेत्र के रतनपुर डीह वार्ड संख्या 6 में स्थित गंडक (नारायणी) नदी में रविवार को अचानक एक मगरमच्छ दिखाई दिया। इस वजह से इलाके में सनसनी फैल गई। नदी में तैरते मगरमच्छ को देखते ही स्थानीय लोगों ने हो हल्ला करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते खबर पूरे इलाके में फैल गई। धीरे धीरे नदी किनारे भारी भीड़ जमा हो गई।