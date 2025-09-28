उपराष्ट्रपति की वजह से पटना एयरपोर्ट पर हंगामा! यात्रियों का फूटा गुस्सा… जमकर काटा बवाल



पटना एयरपोर्ट पर रविवार को उस वक्त हंगामा मच गया जब दिल्ली से पटना आने वाली इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 6E-2769 को अचानक वाराणसी डायवर्ट कर दिया गया। इस फ्लाइट में करीब 140 यात्री सवार थे, जिन्हें पटना की जगह वाराणसी में उतार दिया गया। इसके बाद यात्रियों का गुस्सा एयरपोर्ट पर फूट पड़ा और उन्होंने एयरलाइन प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाज़ी की। जानकारी के अनुसार उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन के कार्यक्रम कि वजह से पटना एयरपोर्ट पर विमान को जगह नहीं मिली।