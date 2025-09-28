Patna Water Metro: पटना में गंगा की लहरों के बीच सफर का मजा, दीघा से कंगन घाट तक जल्द चलेगी वॉटर मेट्रो

पहले चरण में वॉटर मेट्रो सेवा दीघा घाट से कंगन घाट तक चलेगी। इस मार्ग पर गांधी घाट, गायघाट और कंगन घाट मुख्य ठहराव होंगे। सेवा के लिए 50 यात्रियों के बैठने और 25 के खड़े होने की व्यवस्था वाले आधुनिक इलेक्ट्रिक जहाज का उपयोग किया जाएगा। जहाज पूरी तरह वातानुकूलित है और इसमें सीसीटीवी, एलसीडी स्क्रीन और साउंड सिस्टम जैसी सुविधाएँ मौजूद हैं। यात्रियों को आने वाले स्टेशनों और यात्रा संबंधी जानकारी जहाज के माध्यम से दी जाएगी।