Bihar Crime: बिहार की प्रसिद्ध डॉक्टर अरुंधति राय के नाती की हत्या, फर्नीचर फैक्ट्री में ग्राइंडर मशीन से रेत दिया गला

Bihar Crime: बिहार के नवादा जिले से शनिवार की शाम एक ऐसी वारदात सामने आई जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। जिले की जानी-मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. अरुंधति राय के नाती पुष्पांशु शंकर उर्फ अंकुश (21 वर्ष) की बेरहमी से हत्या कर दी गई। वारदात नगर थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया स्थित उनकी फर्नीचर फैक्ट्री में हुई, जहां पुष्पांशु रोज़ाना फैक्ट्री का काम देखने जाया करता था। पुलिस को मौके से जो हालात मिले, उससे साफ है कि हत्या की साजिश काफी सोच-समझकर रची गई थी।