पटना

Bihar Crime: बिहार की प्रसिद्ध डॉक्टर अरुंधति राय के नाती की हत्या, फर्नीचर फैक्ट्री में ग्राइंडर मशीन से रेत दिया गला

Bihar Crime: नवादा की प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. अरुंधति राय के नाती पुष्पांशु शंकर उर्फ अंकुश की गला रेतकर हत्या कर दी गई। यह घटना नगर थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया स्थित उसकी फर्नीचर फैक्ट्री में हुई।

2 min read

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Sep 28, 2025

bihar crime

फर्नीचर फैक्ट्री में जांच करती पुलिस और मृतक (फोटो-पत्रिका)

Bihar Crime: बिहार के नवादा जिले से शनिवार की शाम एक ऐसी वारदात सामने आई जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। जिले की जानी-मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. अरुंधति राय के नाती पुष्पांशु शंकर उर्फ अंकुश (21 वर्ष) की बेरहमी से हत्या कर दी गई। वारदात नगर थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया स्थित उनकी फर्नीचर फैक्ट्री में हुई, जहां पुष्पांशु रोज़ाना फैक्ट्री का काम देखने जाया करता था। पुलिस को मौके से जो हालात मिले, उससे साफ है कि हत्या की साजिश काफी सोच-समझकर रची गई थी।

फैक्ट्री में खून से लथपथ मिला शव

परिजनों ने बताया कि पुष्पांशु अपनी दिनचर्या के मुताबिक शनिवार को भी फैक्ट्री गया था। देर शाम तक जब वह घर नहीं लौटा तो चिंता बढ़ी। इस बीच सूचना मिली कि फैक्ट्री के अंदर खून से लथपथ उसकी लाश पड़ी है। जब परिवार और पुलिस मौके पर पहुंचे, तो देखा कि उसका गला ग्राइंडर मशीन से काटा गया है। पुलिस ने घटनास्थल को घेरकर जांच शुरू कर दी।

पढ़ाई में होनहार, लेकिन घर की जिम्मेदारी संभाली

पुष्पांशु शंकर पढ़ाई में तेज-तर्रार था। डेढ़ साल पहले वह बेंगलुरु से चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई पूरी कर गांव लौटा था। पिता का बोझ कम करने के लिए उसने पारिवारिक फर्नीचर फैक्ट्री की जिम्मेदारी संभाल ली। करीब एक महीने पहले ही उसने नवादा में एलएलबी कोर्स में दाखिला लिया था। परिवार का कहना है कि उसका सपना कानून की पढ़ाई के साथ बिज़नेस को भी आगे बढ़ाना था।

घटनास्थल से मोबाइल और आईपैड बरामद

जांच में जुटी पुलिस को घटनास्थल से एक क्षतिग्रस्त मोबाइल फोन और एक आईपैड मिला है। आशंका जताई जा रही है कि हत्यारों ने जानबूझकर मोबाइल को तोड़ा ताकि सबूत मिटाए जा सकें। बरामद उपकरणों को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। इसके अलावा आसपास लगे CCTV कैमरों की भी फुटेज खंगाली जा रही है।

SIT गठित, एसपी ने दिए सख्त निर्देश

नवादा एसपी अभिनव धीमान ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया है। फोरेंसिक टीम मौके से सबूत जुटा रही है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, चाहे व्यक्तिगत दुश्मनी हो या कारोबारी विवाद। एसपी ने कहा कि जल्द ही मामले का पर्दाफाश किया जाएगा और दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा।

परिवार का रो-रोकर बुरा हाल, इलाके में दहशत

इस निर्मम हत्या से परिवार सदमे में है। मृतक की नानी और जिले की चर्चित गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. अरुंधति राय सहित पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना की खबर फैलते ही प्रसाद बीघा और आसपास के इलाके में मातमी सन्नाटा छा गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इतनी बेरहमी से की गई हत्या ने पूरे शहर को डरा दिया है।

हत्या की वजह अब तक साफ नहीं

पुलिस को शुरुआती जांच में हत्या की कोई ठोस वजह नहीं मिली है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि फैक्ट्री से जुड़े लेन-देन या किसी निजी रंजिश की वजह से हत्या हुई हो सकती है। मोबाइल और आईपैड की फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद मामले की दिशा और साफ होगी।

बढ़ सकती है सियासी हलचल

डॉ. अरुंधति राय जिले की प्रसिद्ध चिकित्सक हैं और उनका परिवार सामाजिक रूप से भी बेहद सक्रिय माना जाता है। इस वजह से हत्या का मामला केवल आपराधिक ही नहीं, बल्कि राजनीतिक हलचल भी पैदा कर सकता है। पुलिस पर अब यह दबाव है कि वह जल्द से जल्द इस हत्या का खुलासा करे और अपराधियों को गिरफ्तार करे।

पटना

Published on:

28 Sept 2025 09:59 am

