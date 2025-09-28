Bihar Weather: बिहार का बदला मौसम का मिजाज, जानें दुर्गा पूजा में कैसा रहेगा मौसम? आईएमडी ने शेयर किया लेटेस्ट अपडेट

मौसम विभाग ने कहा कि कुछ दिन पहले तक लग रहा था कि बारिश के कारण लोग दुर्गा पंडाल देखने निकलेंगे। लेकिन, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। बारिश से तो लोगों को राहत मिली है लेकिन गर्मी और पसीने लोग परेशान रहेंगे। पूजा पंडाल घूमने निकलने वाले लोग गर्मी और उमस से परेशान रहेंगे। मौसम विभाग के अनुसार आज से बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। आईएमडी के अनुसार, 2 अक्टूबर से अब बारिश होने की संभावना है। हालांकि इस दौरान छिटपुट वर्षा कहीं-कहीं दिख सकती है।