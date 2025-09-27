बिहार विधानसभा चुनाव: चुनाव से पहले बिहार को मिला दो अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें, जानें समय और रूट..

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले रेलवे दो और नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें की बिहार को सौगात देगा। ये ट्रेन मुजफ्फरपुर से चर्लपल्ली (हैदराबाद) और दरभंगा से मदार (अजमेरशरीफ) के बीच चलेगी। दोनों अमृत भारत ट्रेनों का संचालन सितंबर महीने से ही शुरू होगी। इसके लिए रेलवे बोर्ड के निदेशक कोचिंग संजय आर नीलम ने अधिसूचना जारी कर दी है। 29 सितंबर से इन दोनों ट्रेनों की शुरुआत होने की संभावना है।
रेलवे सूत्रों के अनुसार दोनों ट्रेनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से हरी झंडी दिखाएंगे। रेलवे ने मुजफ्फरपुर से चर्लपल्ली के बीच चलने वाली 15293/94 का समय सारणी भी जारी कर दिया है। यह ट्रेन मुजफ्फरपुर से प्रत्येक मंगलवार और चर्लपल्ली से हर गुरुवार को चलेगी। जबकि दरभंगा-मदार अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम टेबल शनिवार को जारी होगा।
अमृत भारत एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर से सुबह 10:40 बजे खुलेगी जो हाजीपुर, सोनपुर, पाटलिपुत्र, पंडित दीन दयाल उपाध्याय, मनीकपुर, इटारसी, जबलपुर, कटनी, सतना, नागपुर, सिरपुर, होते हुए हैदराबाद के चर्लपल्ली तक जाएगी। वहीं दरभंगा-मदार अमृत भारत एक्सप्रेस सीतामढ़ी, नरकटियागंज, अजमेरशरीफ होते हुए मदार जंक्शन तक जाएगी। मुजफ्फरपुर से पहली ट्रेन है जो हैदराबाद के लिए चलेगी। इसमें 24 बोगियां होंगी।
अमृत भारत एक्सप्रेस के परिचालन से हैदराबाद जाना आसान होगा। व्यवसाय से लेकर आईटी के छात्रों तक की यात्रा सुगम होगी। मुजफ्फरपुर हैदराबाद अमृतभारत एक्सप्रेस के परिचालन से दक्षिण भारत जाने के लिए प्रतिदिन करीब दो हजार से ढाई हजार लोगों के लिए अतिरिक्त सीट की संख्या बढ़ेगी।
अमृत भारत ट्रेन का सबसे ज्यादा उत्तर बिहार से परिचालन होता है। पहली अमृत भारत एक्सप्रेस दरभंगा से आनंद विहार के लिए चली थी। जबकि अभी दरभंगा से आनंद विहार, सीतामढ़ी से आनंद विहार, बापूधाम मोतिहारी से आनंद विहार का परिचालन हो रहा है। इसके साथ ही जयनगर से लोकमान्य तिलक टर्मिनस के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस का परिचालन हो रहा है। सहरसा से आनंद विहार के लिए दो अमृतभारत ट्रेन चल रही है, जो मुजफ्फरपुर होकर गुजरती है। अब मुजफ्फरपुर से हैदराबाद के लिए ट्रेन मिली है।