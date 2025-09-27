बिहार विधानसभा चुनाव: चुनाव से पहले बिहार को मिला दो अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें, जानें समय और रूट..

अमृत भारत ट्रेन का सबसे ज्यादा उत्तर बिहार से परिचालन होता है। पहली अमृत भारत एक्सप्रेस दरभंगा से आनंद विहार के लिए चली थी। जबकि अभी दरभंगा से आनंद विहार, सीतामढ़ी से आनंद विहार, बापूधाम मोतिहारी से आनंद विहार का परिचालन हो रहा है। इसके साथ ही जयनगर से लोकमान्य तिलक टर्मिनस के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस का परिचालन हो रहा है। सहरसा से आनंद विहार के लिए दो अमृतभारत ट्रेन चल रही है, जो मुजफ्फरपुर होकर गुजरती है। अब मुजफ्फरपुर से हैदराबाद के लिए ट्रेन मिली है।