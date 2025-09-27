Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पटना

बिहार विधानसभा चुनाव: चुनाव से पहले बिहार को मिला दो अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें, जानें समय और रूट..

बिहार विधानसभा चुनाव: रेलवे ने बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर बिहार से दक्षिण भारत और राजस्थान के लिए दो नई अमृत भारत ट्रेनें का सौगात दिया है। ये ट्रेनें मुजफ्फरपुर से हैदरबाद और दरभंगा से अजमेर के बीच चलेंगी। पीएम मोदी इन दोनों नई अमृत भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन करेंगे।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 27, 2025

Amrit Bharat Train
अमृत भारत ट्रेन Photo Source: Ashwini Vaishnaw X Account

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले रेलवे दो और नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें की बिहार को सौगात देगा। ये ट्रेन मुजफ्फरपुर से चर्लपल्ली (हैदराबाद) और दरभंगा से मदार (अजमेरशरीफ) के बीच चलेगी। दोनों अमृत भारत ट्रेनों का संचालन सितंबर महीने से ही शुरू होगी। इसके लिए रेलवे बोर्ड के निदेशक कोचिंग संजय आर नीलम ने अधिसूचना जारी कर दी है। 29 सितंबर से इन दोनों ट्रेनों की शुरुआत होने की संभावना है।

मोदी वर्चुअल तरीके से हरी झंडी दिखाएंगे

रेलवे सूत्रों के अनुसार दोनों ट्रेनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से हरी झंडी दिखाएंगे। रेलवे ने मुजफ्फरपुर से चर्लपल्ली के बीच चलने वाली 15293/94 का समय सारणी भी जारी कर दिया है। यह ट्रेन मुजफ्फरपुर से प्रत्येक मंगलवार और चर्लपल्ली से हर गुरुवार को चलेगी। जबकि दरभंगा-मदार अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम टेबल शनिवार को जारी होगा।

नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का रूट

अमृत भारत एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर से सुबह 10:40 बजे खुलेगी जो हाजीपुर, सोनपुर, पाटलिपुत्र, पंडित दीन दयाल उपाध्याय, मनीकपुर, इटारसी, जबलपुर, कटनी, सतना, नागपुर, सिरपुर, होते हुए हैदराबाद के चर्लपल्ली तक जाएगी। वहीं दरभंगा-मदार अमृत भारत एक्सप्रेस सीतामढ़ी, नरकटियागंज, अजमेरशरीफ होते हुए मदार जंक्शन तक जाएगी। मुजफ्फरपुर से पहली ट्रेन है जो हैदराबाद के लिए चलेगी। इसमें 24 बोगियां होंगी।

इनको होगा लाभ

अमृत भारत एक्सप्रेस के परिचालन से हैदराबाद जाना आसान होगा। व्यवसाय से लेकर आईटी के छात्रों तक की यात्रा सुगम होगी। मुजफ्फरपुर हैदराबाद अमृतभारत एक्सप्रेस के परिचालन से दक्षिण भारत जाने के लिए प्रतिदिन करीब दो हजार से ढाई हजार लोगों के लिए अतिरिक्त सीट की संख्या बढ़ेगी।

मुजफ्फरपुर से गुजरने वाली 7वीं अमृत भारत होगी

अमृत भारत ट्रेन का सबसे ज्यादा उत्तर बिहार से परिचालन होता है। पहली अमृत भारत एक्सप्रेस दरभंगा से आनंद विहार के लिए चली थी। जबकि अभी दरभंगा से आनंद विहार, सीतामढ़ी से आनंद विहार, बापूधाम मोतिहारी से आनंद विहार का परिचालन हो रहा है। इसके साथ ही जयनगर से लोकमान्य तिलक टर्मिनस के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस का परिचालन हो रहा है। सहरसा से आनंद विहार के लिए दो अमृतभारत ट्रेन चल रही है, जो मुजफ्फरपुर होकर गुजरती है। अब मुजफ्फरपुर से हैदराबाद के लिए ट्रेन मिली है।

ये भी पढ़ें

रोहिणी आचार्य से जुड़े सवाल पर भावुक हुए तेजस्वी यादव, कहा बड़ी बहन है हमको पाला, बड़ा किया..
पटना

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

27 Sept 2025 09:33 am

Published on:

27 Sept 2025 09:29 am

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार विधानसभा चुनाव: चुनाव से पहले बिहार को मिला दो अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें, जानें समय और रूट..

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.