रोहिणी आचार्य से जुड़े सवाल पर भावुक हुए तेजस्वी यादव, कहा बड़ी बहन है हमको पाला, बड़ा किया..

रोहिणी आचार्य के बारे में तेजस्वी यादव ने आगे ने कहा, वे "हमारी बड़ी बहन हैं, हमको पाला है… बड़ा किया है। उन्होंने जो भी कुर्बानी दी है शायद ही आज के दिन में कोई देता है। आज कोई भी अपने ही परिवार के किसी को किडनी दे। लेकिन उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि छपरा की जनता की मांग पर पार्टी उनको (रोहिणी) छपरा से टिकट दिया था। लालू जी ने छपरा की जनता की बातों को सुनकर अपने कार्यकर्ताओं की बातों को सुनकर रोहिणी जी को टिकट दिया था"