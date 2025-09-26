जमीन चोर, पेट्रोल चोर, कॉलेज चोर… पटना की सड़कों पर किसने लगाए NDA नेताओं के पोस्टर? सियासी माहौल हुआ गरम

अब सवाल है कि पोस्टरों पर जो चोर कि उपाधि दी गई है, यह आई कहां से, तो इसकी शुरुआत हुई जन सुराज पार्टी के मंच से, जब पार्टी के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर (PK) ने एनडीए के कई दिग्गज नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कई दावे किया जैसे कि मंत्री अशोक चौधरी ने पारदर्शिता के बिना जमीन खरीदी और उसे परिवार के नाम कर दिया, संजय जायसवाल पेट्रोल पंप घोटाले में लिप्त हैं, दिलीप जायसवाल कॉलेज घोटाले में संलिप्त हैं, सम्राट चौधरी ने नाम बदलने और पीएचडी विवाद में मनमानी की, जबकि मंगल पांडे ने स्वास्थ्य विभाग में ‘कॉटन-बैंडेज’ से जुड़े भ्रष्टाचार में हिस्सेदारी ली। जिसके बाद अब इन आरोपों ने टूल पकड़ लिया है।