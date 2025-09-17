गांधी जी की प्रतिमा पर भाजपा का झंडा देखकर भड़के तेज प्रताप, दूध से किया शुद्धिकरण, बिहार की राजनीति में मचा हड़कंप

बिहार की राजनीति में गांधी जी के सम्मान को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर स्थित रामकृष्ण उच्च विद्यालय के गेट पर लगी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर भाजपा का झंडा, पट्टा और भगवा टोपी पहनाई गई। यह घटना जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई, पूरे प्रदेश में राजनीतिक हलचल मच गई। विपक्ष ने इसे गांधी जी का अपमान बताते हुए भाजपा और आरएसएस पर तीखा हमला बोल दिया।
घटना के बाद जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेजप्रताप यादव मीनापुर पहुंचे। उन्होंने प्रतिमा का दूध से शुद्धिकरण कर गंगाजल से अभिषेक किया और फूलों से माल्यार्पण किया। तेजप्रताप यादव ने भाजपा और आरएसएस पर सीधे निशाना साधते हुए कहा, “मीनापुर शहीदों की धरती है। गांधी जी जैसे महान विभूतियों का अपमान किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिन्होंने भी इस कृत्य को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये कायर और देशद्रोही हैं, इतिहास इन्हें कभी माफ नहीं करेगा।”
तेजप्रताप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि “विगत कुछ दिन पहले रामकृष्ण उच्च विद्यालय, मुजफ्फरपुर के गेट पर लगी गांधी प्रतिमा पर भाजपा और आरएसएस के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा का झंडा, पट्टा और टोपी पहनाने की घटना अत्यंत ही दुखद है। भाजपा आरएसएस वाले देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का आज़ादी पूर्व से ही उनका अपमान किया और आरएसएस के गोडसे ने उन्हें गोली मारकर उनकी जान तक लेने का काम किया था। यह देश वीरों और शूरवीरों का देश है। लेकिन ये भाजपा वाले कायर के साथ साथ देशद्रोही भी हैं। इतिहास इन्हें कभी माफ नहीं करेगा। आज हमने मुजफ्फरपुर भ्रमण के दौरान मीनापुर विधानसभा में स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी उसी स्मारक पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया।” उनके बयान ने विवाद को और हवा दे दी।
भाजपा ने इस विवाद से खुद को अलग बताते हुए कहा कि गांधी जी पूरे देश की आत्मा हैं। जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा का इस घटना से कोई संबंध नहीं है। वहीं पुलिस प्रशासन ने वायरल तस्वीरों और वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने कहा कि दोषियों की पहचान कर उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।