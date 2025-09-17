गांधी जी की प्रतिमा पर भाजपा का झंडा देखकर भड़के तेज प्रताप, दूध से किया शुद्धिकरण, बिहार की राजनीति में मचा हड़कंप

तेजप्रताप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि “विगत कुछ दिन पहले रामकृष्ण उच्च विद्यालय, मुजफ्फरपुर के गेट पर लगी गांधी प्रतिमा पर भाजपा और आरएसएस के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा का झंडा, पट्टा और टोपी पहनाने की घटना अत्यंत ही दुखद है। भाजपा आरएसएस वाले देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का आज़ादी पूर्व से ही उनका अपमान किया और आरएसएस के गोडसे ने उन्हें गोली मारकर उनकी जान तक लेने का काम किया था। यह देश वीरों और शूरवीरों का देश है। लेकिन ये भाजपा वाले कायर के साथ साथ देशद्रोही भी हैं। इतिहास इन्हें कभी माफ नहीं करेगा। आज हमने मुजफ्फरपुर भ्रमण के दौरान मीनापुर विधानसभा में स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी उसी स्मारक पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया।” उनके बयान ने विवाद को और हवा दे दी।