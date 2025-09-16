अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव का सवाल – बिहार में घुसपैठ का जिम्मेदार कौन, मोदी या नीतीश?

तेजस्वी ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी पूर्णिया की जनसभा में बिहार में घुसपैठ की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह भी बताना चाहिए कि पिछले 11 सालों से मोदी केंद्र की सत्ता में हैं और बिहार में 20 साल से एनडीए की सरकार है। ऐसे में घुसपैठ का जिम्मेदार कौन है? यह जवाब मोदी को देना चाहिए।" उन्होंने कहा कि जब झारखंड में चुनाव थे तब घुसपैठ का मुद्दा उठाया गया, अब बिहार चुनाव के चलते इसे फिर मनोरम विषय बना दिया गया है, जिसकी जनता समझ चुकी है और वक्त आने पर इसका जवाब जरूर देगी।