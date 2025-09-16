Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पटना

अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव का सवाल – बिहार में घुसपैठ का जिम्मेदार कौन, मोदी या नीतीश?

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने घुसपैठ को लेकर मोदी और नीतीश पर गंभीर सवाल उठाए। ‘बिहार अधिकार यात्रा’ के जरिए जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया गया है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 16, 2025

tejashwi yadav
बिहार अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव

बिहार के नेता प्रतिपक्ष और राजद प्रमुख तेजस्वी यादव ने मंगलवार को जहानाबाद से शुरू हुई अपनी ‘बिहार अधिकार यात्रा’ के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों पर तीखा हमला बोला है। तेजस्वी ने प्रमुख सवाल उठाते हुए पूछा कि अगर बिहार में घुसपैठ हो रही है तो इसका जिम्मेदार कौन है? उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जवाब देने के लिए कहा।

बिहार में घुसपैठ का जिम्मेदार कौन?

तेजस्वी ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी पूर्णिया की जनसभा में बिहार में घुसपैठ की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह भी बताना चाहिए कि पिछले 11 सालों से मोदी केंद्र की सत्ता में हैं और बिहार में 20 साल से एनडीए की सरकार है। ऐसे में घुसपैठ का जिम्मेदार कौन है? यह जवाब मोदी को देना चाहिए।" उन्होंने कहा कि जब झारखंड में चुनाव थे तब घुसपैठ का मुद्दा उठाया गया, अब बिहार चुनाव के चलते इसे फिर मनोरम विषय बना दिया गया है, जिसकी जनता समझ चुकी है और वक्त आने पर इसका जवाब जरूर देगी।

ये भी पढ़ें

PM Modi Bihar Visit: पीएम मोदी ने बिहार को दी हजारों करोड़ की सौगात, पूर्णिया एयरपोर्ट का किया उद्घाटन
पटना
pm modi purnia

मांगी राजनीतिक संरक्षण के बगैर निष्पक्ष जांच

तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि वे इस यात्रा के माध्यम से जनता की समस्याएं लेकर प्रदेश के हर जिले और गांव तक जाएंगे। उनका उद्देश्य जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ना और उनके मुद्दों को विधानसभा सहित सड़क तक पहुंचाना है। तेजस्वी ने कहा कि यह पूरी यात्रा जनसरोकारों पर केंद्रित होगी और इसका समापन वैशाली में होगा।

दरभंगा में दर्ज मुकदमे को राजनीति की नजर से देखा जाए

तेजस्वी यादव ने अपने ऊपर दरभंगा में दर्ज एफआईआर पर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा, "यह मामला राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है और एक मंत्री के इशारे पर दर्ज कराया गया है। मैं यहां खड़ा हूं, पुलिस को आदेश दें मैं तैयार हूं गिरफ्तार होने के लिए। यह लोकतंत्र है या जंगलराज?" यह एफआईआर उस वक्त दर्ज हुई जब तेजस्वी आरोपित मंत्री जीवेश मिश्रा से पीड़ित यूट्यूबर से मिलने दरभंगा पहुंचे थे।

बिहार सरकार पर करारा हमला

तेजस्वी ने कहा कि बिहार में ऐसे कई ‘लंपट मंत्री’ बैठे हैं, जिन्हें जनता आगामी चुनाव में सबक सिखाएगी और सत्ता से बाहर करेगी। उन्होंने हालात को बेहद खराब बताया और कहा कि जनता बदलाव की मांग कर रही है। तेजस्वी ने यह भी जोर देकर कहा कि ‘बिहार अधिकार यात्रा’ के जरिए वह जनता तक पहुंचेंगे, उनकी आवाज़ को विधानसभा और सड़कों तक लेकर जाएंगे।

ये भी पढ़ें

Vande Bharat: पटना से सीमांचल की यात्रा होगी हाइटेक! वंदे भारत की बुकिंग शुरू, जानिए किराया- रूट और मिलने वाली सुविधाएं
पटना
vande bharat train

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

तेजस्वी यादव

Updated on:

16 Sept 2025 03:50 pm

Published on:

16 Sept 2025 03:48 pm

Hindi News / Bihar / Patna / अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव का सवाल – बिहार में घुसपैठ का जिम्मेदार कौन, मोदी या नीतीश?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.