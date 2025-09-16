Vande Bharat: पटना से सीमांचल की यात्रा होगी हाइटेक! वंदे भारत की बुकिंग शुरू, जानिए किराया- रूट और मिलने वाली सुविधाएं बिहार के यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दानापुर–जोगबनी वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन कर दिया। इसके साथ ही बिहार की कनेक्टिविटी में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। यह हाईस्पीड ट्रेन विशेष रूप से पटना से सीमांचल और कोसी क्षेत्र की यात्रा को आसान, तेज़ और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। रेलवे ने इस ट्रेन के लिए आधिकारिक किराया घोषित कर दिया है और टिकट बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। यह ट्रेन 17 सितंबर से नियमित रूप से चलना शुरू करेगी।