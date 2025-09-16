Patrika LogoSwitch to English

पटना

Vande Bharat: पटना से सीमांचल की यात्रा होगी हाइटेक! वंदे भारत की बुकिंग शुरू, जानिए किराया- रूट और मिलने वाली सुविधाएं

Vande Bharat Express: दानापुर से जोगबनी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन 17 सितंबर से शुरू होगा, इसके लिए टिकट की बुकिंग शुरू हो चुकी है। जानिए इस ट्रेन की टाइमिंग, रूट और किराया क्या होगा।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 16, 2025

vande bharat train
vande bharat express । फोटो रेलवे सोशल साइट

Vande Bharat: पटना से सीमांचल की यात्रा होगी हाइटेक! वंदे भारत की बुकिंग शुरू, जानिए किराया- रूट और मिलने वाली सुविधाएं बिहार के यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दानापुर–जोगबनी वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन कर दिया। इसके साथ ही बिहार की कनेक्टिविटी में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। यह हाईस्पीड ट्रेन विशेष रूप से पटना से सीमांचल और कोसी क्षेत्र की यात्रा को आसान, तेज़ और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। रेलवे ने इस ट्रेन के लिए आधिकारिक किराया घोषित कर दिया है और टिकट बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। यह ट्रेन 17 सितंबर से नियमित रूप से चलना शुरू करेगी।

ट्रेन का रूट और समय

यह वंदे भारत एक्सप्रेस दानापुर से जोगबनी के बीच 453 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ट्रेन नंबर 26302 दानापुर से शाम 5:10 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 1:20 बजे जोगबनी पहुंचेगी। वापसी यात्रा में, ट्रेन नंबर 26301 जोगबनी से सुबह 3:25 बजे प्रस्थान करेगी और दिन में 11:30 बजे दानापुर पहुंचेगी।

इस ट्रेन के प्रमुख स्टॉपेज में दानापुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, खगड़िया, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, अररिया कोर्ट, फारबिसगंज और जोगबनी शामिल हैं। ये सभी स्टेशन सीमांचल और उत्तर बिहार के यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव होंगे, जहाँ से वे तेज़ और आरामदायक यात्रा का लाभ ले सकेंगे।

उद्घाटन दिवस पर यह ट्रेन जोगबनी से खुलकर फारबिसगंज, पूर्णिया, समस्तीपुर, मधेपुरा, सहरसा होते हुए दानापुर पहुंची। अब 17 सितंबर से यह ट्रेन नियमित रूप से यात्रियों की सेवा में उपलब्ध होगी। इससे पहले जो यात्रा घंटों में तय होती थी, अब कुछ ही घंटों में पूरी की जा सकेगी।

टिकट का किराया

रेलवे ने चेयर कार (CC) और एग्जीक्यूटिव क्लास (EC) के लिए अलग-अलग दरें तय की हैं…

  • दानापुर से जोगबनी – चेयर कार 1320 रुपये, एग्जीक्यूटिव क्लास 2375 रुपये
  • दानापुर से मुजफ्फरपुर – चेयर कार 490 रुपये, एग्जीक्यूटिव क्लास 925 रुपये
  • दानापुर से समस्तीपुर – चेयर कार 555 रुपये, एग्जीक्यूटिव क्लास 1060 रुपये
  • दानापुर से खगड़िया – चेयर कार 925 रुपये, एग्जीक्यूटिव क्लास 1600 रुपये
  • दानापुर से पूर्णिया – चेयर कार 1185 रुपये, एग्जीक्यूटिव क्लास 2120 रुपये

सुविधाएं और फायदे

वंदे भारत ट्रेन में यात्रियों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है ताकि विभिन्न वर्गों के लोग आराम से सफर कर सकें। ये ट्रेन आधुनिक तकनीक से लैस है। इसमें बेहतर सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छता, समय पर संचालन और आरामदायक यात्रा का वादा किया गया है। ट्रेन में यात्रियों के लिए सुविधाजनक सीटिंग व्यवस्था, ऑन-बोर्ड सेवाएं और यात्रा के दौरान सुरक्षा उपाय उपलब्ध रहेंगे। खासकर बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के लिए अलग व्यवस्थाएं की जाएंगी। यह ट्रेन सीमांचल और पटना के बीच व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा पर्यटन को नई दिशा देगी।

प्रशासन की तैयारी

रेलवे अधिकारियों ने टिकट बुकिंग की प्रक्रिया को सरल और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया है। सभी प्रमुख स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं को बेहतर करने के लिए काम चल रहा है। सुरक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं, साफ-सफाई, पीने का पानी, चिकित्सा सहायता और अन्य आवश्यक सेवाओं को दुरुस्त किया जा रहा है।

सीमांचल के लिए नई उम्मीद

इस ट्रेन के चलने से सीमांचल और कोसी क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। व्यापार में तेजी, शिक्षा के लिए आसान आवागमन, स्वास्थ्य सेवाओं तक तेज़ पहुंच और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पहले जहां यात्रा लंबी और थकाऊ होती थी, वहीं अब समय और सुविधा दोनों में सुधार होगा।

Hindi News / Bihar / Patna / Vande Bharat: पटना से सीमांचल की यात्रा होगी हाइटेक! वंदे भारत की बुकिंग शुरू, जानिए किराया- रूट और मिलने वाली सुविधाएं

