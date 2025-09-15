दरभंगा में भाजपा मंत्री पर यूट्यूबर की पिटाई का बड़ा विवाद, पत्रकार के साथ FIR दर्ज कराने थाने पहुंचे तेजस्वी यादव

दरभंगा जिले के जाले विधानसभा क्षेत्र के रामपट्टी गांव में एक विवादित घटना ने बिहार की सियासत में तूल पकड़ लिया है। भाजपा के शहरी विकास एवं नगर निकाय मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा पर स्थानीय यूट्यूबर दलीप कुमार सहनी उर्फ दिवाकर द्वारा मारपीट और गाली-गलौच करने का आरोप लगाया गया है। विवाद तब शुरू हुआ जब मंत्री जीवेश मिश्रा एक परिवार में हुई मौत पर संवेदना व्यक्त करने पहुंचे थे, जहां यूट्यूबर ने मंत्री से क्षेत्र की जर्जर सड़क और अन्य समस्याओं को लेकर सवाल पूछे। आरोप है कि मंत्री और उनके समर्थक भड़क गए और यूट्यूबर की बेरहमी से पिटाई कर दी।