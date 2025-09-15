Patrika LogoSwitch to English

दरभंगा

दरभंगा में भाजपा मंत्री पर यूट्यूबर की पिटाई का बड़ा विवाद, पत्रकार के साथ FIR दर्ज कराने थाने पहुंचे तेजस्वी यादव

दरभंगा में BJP मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा पर यूट्यूबर की पिटाई का आरोप लगा है। जिसके बाद तेजस्वी यादव ने थाने पहुंचकर FIR दर्ज कराई है।

दरभंगा

Rajesh Kumar Ojha

Sep 15, 2025

दरभंगा पहुंचे तेजस्वी यादव
दरभंगा पहुंचे तेजस्वी यादव (photo- tejashwi yadav facebook)

दरभंगा जिले के जाले विधानसभा क्षेत्र के रामपट्टी गांव में एक विवादित घटना ने बिहार की सियासत में तूल पकड़ लिया है। भाजपा के शहरी विकास एवं नगर निकाय मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा पर स्थानीय यूट्यूबर दलीप कुमार सहनी उर्फ दिवाकर द्वारा मारपीट और गाली-गलौच करने का आरोप लगाया गया है। विवाद तब शुरू हुआ जब मंत्री जीवेश मिश्रा एक परिवार में हुई मौत पर संवेदना व्यक्त करने पहुंचे थे, जहां यूट्यूबर ने मंत्री से क्षेत्र की जर्जर सड़क और अन्य समस्याओं को लेकर सवाल पूछे। आरोप है कि मंत्री और उनके समर्थक भड़क गए और यूट्यूबर की बेरहमी से पिटाई कर दी।

मामले की हकीकत

यूट्यूबर दलीप कुमार का कहना है कि मंत्री जीवेश मिश्रा ने आक्रोशित होकर उनके साथ बदसलूकी की और उनके कपड़े तक फाड़ दिए। मारपीट के दौरान यूट्यूबर के चेहरे पर चोट के निशान भी देखे गए। घटना की जानकारी मिलते ही सिंघवारा थानाध्यक्ष बसंत कुमार और SDPO शुभेंद्र कुमार सुमन मौके पर पहुंचे और माहौल को शांत कराने में सफल रहे।

तेजस्वी यादव का कड़ा रुख

मामले की जानकारी मिलने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सीधे दरभंगा पहुंच गए और मंत्री जीवेश मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए सिंहवाड़ा थाने पहुंचे। तेजस्वी ने मंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि जीवेश मिश्रा ने पत्रकार को बेरहमी से पीटा और उनकी मां-बहन को भद्दी-भद्दी गालियां दीं। उन्होंने आग्रह किया कि इस मामले की गहन जांच कर दोषियों को सजा दी जाए। तेजस्वी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मंत्री की सख्त कार्रवाई की मांग की।

मंत्री का आरोप नकारना

दूसरी ओर मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा ने पिटाई के आरोपों को पूरी तरह से झूठा बताया है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस घटना की कोई जानकारी नहीं है और वह एसडीपीओ की रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहेंगे। मंत्री ने घटना को राजनीतिक साजिश भी बताया।

पिछले विवादों का भी किया जिक्र

इससे पहले भी अगस्त महीने में, मंत्री जीवेश मिश्रा पर पत्रकारों से अभद्रता करने के आरोप लगे थे। उस समय उन्होंने कहा था कि अगर पत्रकार उनकी मर्जी के खिलाफ बयान देते रहे तो उन्हें पिस्तौल लेकर चलना चाहिए। पत्रकारों की वे शिकायतें इस बात की गवाही देती हैं कि मंत्री निवेश क्षेत्र में प्रभावशाली जरूर हैं लेकिन मीडिया और आम जनता के बीच उनकी छवि विवादित बनी हुई है।

संबंधित विषय:

Bihar news

तेजस्वी यादव

Updated on:

15 Sept 2025 01:11 pm

Published on:

15 Sept 2025 12:57 pm

Hindi News / Bihar / Darbhanga / दरभंगा में भाजपा मंत्री पर यूट्यूबर की पिटाई का बड़ा विवाद, पत्रकार के साथ FIR दर्ज कराने थाने पहुंचे तेजस्वी यादव

