पटना

पटना में सुबह-सुबह बीच सड़क पर मिला शव, सिर और हाथ गायब, हत्या या हादसा जांच में जुटी पुलिस

पटना में सोमवार की सुबग बीच सड़प एक क्षत विक्षत शव मिलने से हड़कंप मच गया है। यह हत्या है या हादसा, इसका पता लगाने में पुलिस जुट गई है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 15, 2025

राजधानी पटना के नौबतपुर इलाके में सोमवार सुबह एक सनसनीखेज घटना सामने आई। बिहटा-सरमेरा स्टेट हाईवे 78 पर कर्णपुरा और रोनिया गाँवों के बीच बीच सड़क पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव क्षत-विक्षत हालत में पड़ा मिला। शव का सिर पूरी तरह कटा हुआ था जबकि एक हाथ भी गायब था। शव मिलने के बाद इलाके में दहशत फैल गई और आसपास के ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताई है।

ग्रामीणों के अनुसार, सुबह-सुबह जब लोग सड़क से गुजर रहे थे, तो बीच सड़क पर शव पड़ा देखकर हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुँची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की उम्र लगभग 45 वर्ष बताई जा रही है, लेकिन अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है।

image

पुलिस जाँच कर रही है

पुलिस ने शव की पहचान के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। अधिकारी इस बात की जाँच कर रहे हैं कि यह मामला किसी दुर्घटना का नतीजा है या सुनियोजित हत्या का। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है ताकि शव मिलने से पहले की गतिविधियों का पता लगाया जा सके।

इलाके में दहशत का माहौल

पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुरुआती तौर पर शव की हालत देखकर हत्या की आशंका जताई जा रही है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जाँच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि यह दुर्घटना है या किसी ने इसे ठिकाने लगाने की कोशिश की है। पुलिस का कहना है कि पहचान होते ही आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं से इलाके में दहशत का माहौल है। कई लोगों का कहना है कि मृतक के शव को बीच सड़क पर इसलिए फेंका गया है ताकि कोई उसकी पहचान न कर सके। वहीं, कुछ लोग सड़क दुर्घटना की संभावना से भी इनकार नहीं कर रहे हैं।

क्या है मामला?

शव की हालत इतनी भयावह थी कि देखने वालों की रूह काँप उठी। सिर और हाथ गायब होने से हत्या का शक गहरा गया। पुलिस मामले में हर पहलू की जाँच कर रही है, चाहे वह हादसा हो, आपराधिक साजिश हो या किसी गिरोह की कार्रवाई। आसपास के सीसीटीवी फुटेज और ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले की दिशा स्पष्ट होगी। पुलिस की एक विशेष टीम अपराधियों की पहचान, तलाश और संभावित गिरोह तक पहुँचने के प्रयास में जुटी है। इलाके में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है।

image

Bihar news

Published on:

15 Sept 2025 10:01 am

Hindi News / Bihar / Patna / पटना में सुबह-सुबह बीच सड़क पर मिला शव, सिर और हाथ गायब, हत्या या हादसा जांच में जुटी पुलिस

