पटना में सुबह-सुबह बीच सड़क पर मिला शव, सिर और हाथ गायब, हत्या या हादसा जांच में जुटी पुलिस

पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुरुआती तौर पर शव की हालत देखकर हत्या की आशंका जताई जा रही है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जाँच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि यह दुर्घटना है या किसी ने इसे ठिकाने लगाने की कोशिश की है। पुलिस का कहना है कि पहचान होते ही आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं से इलाके में दहशत का माहौल है। कई लोगों का कहना है कि मृतक के शव को बीच सड़क पर इसलिए फेंका गया है ताकि कोई उसकी पहचान न कर सके। वहीं, कुछ लोग सड़क दुर्घटना की संभावना से भी इनकार नहीं कर रहे हैं।