Bihar Election 2025: NDA या महागठबंधन किसका नुकसान करेंगे प्रशांत किशोर? सर्वे में आई चौंकाने वाली बात

Bihar Election 2025: बिहार में साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने है। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज भी चुनाव को लेकर अपनी तैयारी में जुट गई है। पीके ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि उनकी पार्टी प्रदेश की 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पीके के चुनाव लड़ने पर किस गठबंधन को नुकसान होगा, इसको लेकर एक सर्वे में चौंकाने वाली बात सामने आई है।
वोट वाइव सर्वे के अनुसार यदि प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को विधानसभा चुनाव में 10 प्रतिशत वोट मिलते है और इसमें से महागठबंधन के 5 प्रतिशत वोटों को काट लेती है तो एनडीए को मिलने वाले वोट 42 प्रतिशत हो जाएंगे। इसके अलावा महागठबंधन के खाते में 34 प्रतिशत वोट आएंगे और बिहार में एक बार फिर NDA की सरकार बन जाएगी।
सर्वे के अनुसार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी एनडीए के 5 प्रतिशत वोट काटती है तो महागठबंधन को फायदा होगा। महागठबंधन को 39 प्रतिशत वोट मिलेंगे और एनडीए को 37 प्रतिशत वोट मिल सकते हैं।
वोट वाइब सर्वे के अनुसार प्रशांत किशोर की पार्टी एनडीए और महागठबंधन दोनों के 2.5 प्रतिशत वोट काटती है। इसके साथ ही छोटी पार्टियों के भी 5 प्रतिशत वोट काटती है तो ऐसी स्थिति में एनडीए को फायदा होगा और एक बार फिर एनडीए की सरकार बन जाएगी।
बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी के उतरने से पूरे समीकरण बदल चुके हैं। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पीके किस गठबंधन के सबसे ज्यादा वोट काट सकते हैं, लेकिन जिस तरह से वे मुसलमानों की खुलकर बात कर रहे हैं उससे लग रहा है कि पीके से महागठबंधन को नुकसान हो सकता है। पीके ने ऐलान किया था कि विधानसभा चुनाव में वे 40 मुस्लिम प्रत्याशी उतारेंगे। ऐसे में महागठबंधन के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लग सकती है।