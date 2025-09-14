Patrika LogoSwitch to English

Bihar Election 2025: NDA या महागठबंधन किसका नुकसान करेंगे प्रशांत किशोर? सर्वे में आई चौंकाने वाली बात

Bihar Election 2025: सर्वे के अनुसार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी एनडीए के 5 प्रतिशत वोट काटती है तो महागठबंधन को फायदा होगा।

पटना

Ashib Khan

Sep 14, 2025

PK की पार्टी से किसे पहुंचेगा नुकसान (Photo-IANS)

Bihar Election 2025: बिहार में साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने है। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज भी चुनाव को लेकर अपनी तैयारी में जुट गई है। पीके ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि उनकी पार्टी प्रदेश की 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पीके के चुनाव लड़ने पर किस गठबंधन को नुकसान होगा, इसको लेकर एक सर्वे में चौंकाने वाली बात सामने आई है।

महागठबंधन के 5% वोट काटने पर NDA को होगा फायदा

वोट वाइव सर्वे के अनुसार यदि प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को विधानसभा चुनाव में 10 प्रतिशत वोट मिलते है और इसमें से महागठबंधन के 5 प्रतिशत वोटों को काट लेती है तो एनडीए को मिलने वाले वोट 42 प्रतिशत हो जाएंगे। इसके अलावा महागठबंधन के खाते में 34 प्रतिशत वोट आएंगे और बिहार में एक बार फिर NDA की सरकार बन जाएगी। 

NDA के 5% काटने पर महागठबंधन को होगा फायदा

सर्वे के अनुसार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी एनडीए के 5 प्रतिशत वोट काटती है तो महागठबंधन को फायदा होगा। महागठबंधन को 39 प्रतिशत वोट मिलेंगे और एनडीए को 37 प्रतिशत वोट मिल सकते हैं। 

इस तरह NDA को होगा फायदा

वोट वाइब सर्वे के अनुसार प्रशांत किशोर की पार्टी एनडीए और महागठबंधन दोनों के 2.5 प्रतिशत वोट काटती है। इसके साथ ही छोटी पार्टियों के भी 5 प्रतिशत वोट काटती है तो ऐसी स्थिति में एनडीए को फायदा होगा और एक बार फिर एनडीए की सरकार बन जाएगी।

प्रशांत किशोर से बदले समीकरण

बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी के उतरने से पूरे समीकरण बदल चुके हैं। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पीके किस गठबंधन के सबसे ज्यादा वोट काट सकते हैं, लेकिन जिस तरह से वे मुसलमानों की खुलकर बात कर रहे हैं उससे लग रहा है कि पीके से महागठबंधन को नुकसान हो सकता है। पीके ने ऐलान किया था कि विधानसभा चुनाव में वे 40 मुस्लिम प्रत्याशी उतारेंगे। ऐसे में महागठबंधन के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लग सकती है।

बिहार चुनाव 2025

Published on:

14 Sept 2025 09:48 pm

Hindi News / National News / Bihar Election 2025: NDA या महागठबंधन किसका नुकसान करेंगे प्रशांत किशोर? सर्वे में आई चौंकाने वाली बात

