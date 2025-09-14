Bihar Election 2025: NDA या महागठबंधन किसका नुकसान करेंगे प्रशांत किशोर? सर्वे में आई चौंकाने वाली बात

बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी के उतरने से पूरे समीकरण बदल चुके हैं। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पीके किस गठबंधन के सबसे ज्यादा वोट काट सकते हैं, लेकिन जिस तरह से वे मुसलमानों की खुलकर बात कर रहे हैं उससे लग रहा है कि पीके से महागठबंधन को नुकसान हो सकता है। पीके ने ऐलान किया था कि विधानसभा चुनाव में वे 40 मुस्लिम प्रत्याशी उतारेंगे। ऐसे में महागठबंधन के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लग सकती है।