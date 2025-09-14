NDA में बगावत कर देंगे मांझी! मांग ली इतनी सीट, बोले- नहीं मिली तो अकेले 100 सीटों पर लडूंगा

Bihar Politics: बिहार में साल के अंत तक होने वाले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन और एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा चल रही है। हालांकि अभी तक दोनों गठबंधन ने पार्टियों के बीच सीट बंटवारा नहीं किया है। इसी बीच एनडीए के घटक दल हिंदुस्तान आवाम मोर्चा (सेक्युलर) के अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने बड़ा बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री मांझी ने कहा कि अगर सीट बंटवारे में पार्टी को 15 सीटें नहीं मिली तो वे अकेले 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे।