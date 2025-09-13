PM मोदी और उनकी मां से जुड़े AI वीडियो पर पुलिस ने लिया एक्शन, कांग्रेस पर दर्ज हुई FIR

बीजेपी नेता ने कहा- उन्होंने उसे बचाने का प्रयास किया जिसने अपशब्द कहे, अभी भी उनके मन में पीड़ा नहीं है तभी उन्होंने इतना अपमानजनक वीडियो बनाया है और फिर से एक बार पीएम मोदी की माता का ही नहीं बल्कि उन्होंने हर माता का अपमान किया है। केवल मां के प्रति ये भावना नहीं है उन्होंने तो बिहार को भी बीड़ी बोल दिया है। ये सब राहुल गांधी के इशारे पर किया जा रहा है। राहुल गांधी इसके लिए माफी मांगे क्योंकि ये तो ऑफिसियल हैंडल से किया गया है।