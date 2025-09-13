Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

PM मोदी और उनकी मां से जुड़े AI वीडियो पर पुलिस ने लिया एक्शन, कांग्रेस पर दर्ज हुई FIR

पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां का AI- जनरेटेड वीडियो के मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। बीजेपी नेता ने शिकायत दर्ज कराई थी।

भारत

Ashib Khan

Sep 13, 2025

कांग्रेस के खिलाफ FIR हुई दर्ज (Photo-X)

पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां का AI- जनरेटेड वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने पर राजनीतिक विवाद गहरा गया। बीजेपी ने इस वीडियो को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस और उसके आईटी सेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बीजेपी दिल्ली चुनाव प्रकोष्ठ के संयोजक संकेत गुप्ता ने शुक्रवार को नॉर्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। 

शिकायतकर्ता ने लगाए ये आरोप

शिकायतकर्ता बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि यह वीडियो प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल करता है और कानून, नैतिकता और महिलाओं की गरिमा का घोर उल्लंघन करता है।

इन धाराओं के तहत मामला किया दर्ज

पुलिस ने धारा 336 (जालसाजी), 340 (2) (जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और इसे वास्तविक के रूप में उपयोग करना), 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना), 356 (2) (मानहानि) और बीएनएस की धारा 61 (2) (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

क्या है पूरा मामला

बता दें कि कांग्रेस की बिहार इकाई ने प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां का एक एआई-जनरेटेड वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसमें प्रधानमंत्री अपनी दिवंगत मां के बारे में सपना देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो चुनावी राज्य बिहार में उनकी राजनीति की आलोचना कर रही हैं।

बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना

बीजेपी और उसके सहयोगियों ने इस वीडियो को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और इसे "शर्मनाक" बताया है। साथ ही, उन्होंने सवाल उठाया है कि विपक्षी दल मोदी पर निशाना साधने के लिए कितना नीचे गिर सकता है।

बीजेपी नेता ने कांग्रेस पर साधा निशाना

बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने बिहार कांग्रेस द्वारा पोस्ट किए गए AI-जनरेटेड वीडियो पर कहा- मां का अपमान, मातृशक्ति और नारी का अपमान यही कांग्रेस की पहचान बन चुकी है। कांग्रेस ने पीएम मोदी और उनकी मां को अपशब्द कहे तथा उस पर माफी मांगने के बदले राहुल गांधी के इकोसिस्टम ने उसे जस्टिफाई किया।

राहुल गांधी से की माफी मांगने की मांग

बीजेपी नेता ने कहा- उन्होंने उसे बचाने का प्रयास किया जिसने अपशब्द कहे, अभी भी उनके मन में पीड़ा नहीं है तभी उन्होंने इतना अपमानजनक वीडियो बनाया है और फिर से एक बार पीएम मोदी की माता का ही नहीं बल्कि उन्होंने हर माता का अपमान किया है। केवल मां के प्रति ये भावना नहीं है उन्होंने तो बिहार को भी बीड़ी बोल दिया है। ये सब राहुल गांधी के इशारे पर किया जा रहा है। राहुल गांधी इसके लिए माफी मांगे क्योंकि ये तो ऑफिसियल हैंडल से किया गया है।

बिहार चुनाव 2025

Published on:

13 Sept 2025 09:54 pm

Hindi News / National News / PM मोदी और उनकी मां से जुड़े AI वीडियो पर पुलिस ने लिया एक्शन, कांग्रेस पर दर्ज हुई FIR

