मणिपुर की धरती से पीएम मोदी ने पड़ोसी देश नेपाल को दिया अहम संदेश, जानें क्या कहा

Manipur visit PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मणिपुर की धरती से नेपाल को खास संदेश दिया। साथ ही सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार की पीएम पद की शपथ ग्रहण पर बधाई धी। मणिपुर में सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने नेपाल का घनिष्ठ मित्र बताया और कहा कि दोनों देश साझा इतिहास और विश्वास से जुड़े हुए हैं। सुशीला कार्की को बधाई देते हुए पीएम मोदी ने कहा- उनकी नियुक्ति "महिला सशक्तिकरण का एक शानदार उदाहरण है।
जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा- आज मणिपुर की इस धरती से मैं नेपाल के मेरे साथियों से भी बात करूंगा। हिमालय की गोद में बसा नेपाल, भारत का एक मित्र है, करीबी दोस्त है। हम साझा इतिहास से जुड़े हैं। आस्था से जुड़े हैं। साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं।
उन्होंने आगे कहा मैं आज नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में पदवार संभालने पर 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से सुशीला कार्की को हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि वे नेपाल में शांति, स्थिरता और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगी। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला का आना, महिला सशक्तिकरण का बहुत उत्तम उदाहरण है। मैं आज नेपाल में ऐसे हर एक व्यक्ति की सराहना करूंगा जिसने ऐसे अस्थिरता भरे माहौल में भी लोकतांत्रिक मूल्यों को सर्वोपरि रखा है।
इस दौरान पीएम मोदी ने मणिपुर के संगठनों से भी अपील की। उन्होंने कहा कि वे शांति के रास्ते पर आगे बढ़कर अपने सपनों को पूरा करें। प्रधानमंत्री मोदी ने इन संगठनों को भरोसा दिया कि वे उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि हमें संतोष है कि हाल ही में हिल्स और वैली में अलग-अलग संगठनों के साथ समझौतों के लिए बातचीत हुई है।
पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मणिपुर की हजारों वर्ष पुरानी समृद्ध विरासत है। यहां संस्कृति की जड़ें मजबूत हैं, गहरी हैं। मणिपुर मां भारती के मुकुट पर सजा मुकुट रत्न है। इसलिए हमें मणिपुर की विकासवादी छवि को निरंतर मजबूत करना है। मणिपुर में किसी भी तरह की हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण है। यह हिंसा हमारे पूर्वजों और हमारी भावी पीढ़ी के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय है।