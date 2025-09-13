Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

मणिपुर की धरती से पीएम मोदी ने पड़ोसी देश नेपाल को दिया अहम संदेश, जानें क्या कहा

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा- आज मणिपुर की इस धरती से मैं नेपाल के मेरे साथियों से भी बात करूंगा। हिमालय की गोद में बसा नेपाल, भारत का एक मित्र है, करीबी दोस्त है।

भारत

Ashib Khan

Sep 13, 2025

मणिपुर में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया (Photo-IANS)

Manipur visit PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मणिपुर की धरती से नेपाल को खास संदेश दिया। साथ ही सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार की पीएम पद की शपथ ग्रहण पर बधाई धी। मणिपुर में सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने नेपाल का घनिष्ठ मित्र बताया और कहा कि दोनों देश साझा इतिहास और विश्वास से जुड़े हुए हैं। सुशीला कार्की को बधाई देते हुए पीएम मोदी ने कहा- उनकी नियुक्ति "महिला सशक्तिकरण का एक शानदार उदाहरण है।

नेपाल भारत का दोस्त है-पीएम मोदी

जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा- आज मणिपुर की इस धरती से मैं नेपाल के मेरे साथियों से भी बात करूंगा। हिमालय की गोद में बसा नेपाल, भारत का एक मित्र है, करीबी दोस्त है। हम साझा इतिहास से जुड़े हैं। आस्था से जुड़े हैं। साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। 

ये भी पढ़ें

‘आदित्य ठाकरे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे’, इंडिया-पाकिस्तान के मैच का जिक्र कर बीजेपी नेता नितेश राणे ने ऐसा क्यों कहा
राष्ट्रीय
image

सुशीला कार्की को दी बधाई

उन्होंने आगे कहा मैं आज नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में पदवार संभालने पर 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से सुशीला कार्की को हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि वे नेपाल में शांति, स्थिरता और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगी। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला का आना, महिला सशक्तिकरण का बहुत उत्तम उदाहरण है। मैं आज नेपाल में ऐसे हर एक व्यक्ति की सराहना करूंगा जिसने ऐसे अस्थिरता भरे माहौल में भी लोकतांत्रिक मूल्यों को सर्वोपरि रखा है।

मणिपुर के संगठनों से की अपील

इस दौरान पीएम मोदी ने मणिपुर के संगठनों से भी अपील की। उन्होंने कहा कि वे शांति के  रास्ते पर आगे बढ़कर अपने सपनों को पूरा करें। प्रधानमंत्री मोदी ने इन संगठनों को भरोसा दिया कि वे उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि हमें संतोष है कि हाल ही में हिल्स और वैली में अलग-अलग संगठनों के साथ समझौतों के लिए बातचीत हुई है। 

‘संस्कृति की जड़ें मजबूत’

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मणिपुर की हजारों वर्ष पुरानी समृद्ध विरासत है। यहां संस्कृति की जड़ें मजबूत हैं, गहरी हैं। मणिपुर मां भारती के मुकुट पर सजा मुकुट रत्न है। इसलिए हमें मणिपुर की विकासवादी छवि को निरंतर मजबूत करना है। मणिपुर में किसी भी तरह की हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण है। यह हिंसा हमारे पूर्वजों और हमारी भावी पीढ़ी के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय है। 

ये भी पढ़ें

India vs Pakistan: भारत-पाकिस्तान के मैच के खिलाफ महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन करेगी शिवसेना, उद्धव ठाकरे ने की घोषणा
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Published on:

13 Sept 2025 05:29 pm

Hindi News / National News / मणिपुर की धरती से पीएम मोदी ने पड़ोसी देश नेपाल को दिया अहम संदेश, जानें क्या कहा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.