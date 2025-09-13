India vs Pakistan: भारत-पाकिस्तान के मैच के खिलाफ महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन करेगी शिवसेना, उद्धव ठाकरे ने की घोषणा

एशिया कप 2025 में भारत बनाम पाकिस्तान मैच को लेकर AAP नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। AAP दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा- हमारी 26 बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया (पहलगाम आतंकी हमला) था। चुन-चुनकर आतंकियों ने उनकी हत्या की। सरकार ने कहा कि हम ऑपरेशन सिंदूर चलाएंगे। ऐसे लोगों के साथ हमारी क्रिकेट टीम कैसे क्रिकेट खेल सकती है? हमारी सरकार कहती थी कि ट्रेड और टेररिज्म एक साथ नहीं चलेगा, क्रिकेट और आतंक एक साथ कैसे चल सकता है?