India vs Pakistan: भारत-पाकिस्तान के मैच के खिलाफ महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन करेगी शिवसेना, उद्धव ठाकरे ने की घोषणा

India vs Pakistan: एशिया कप (Asia Cup 2025) में भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को मैच खेला जाएगा। इस मैच को लेकर राजनीति तेज हो गई है। विपक्ष द्वारा मैच को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला जा रहा है। इसी बीच शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने घोषणा की कि उनकी पार्टी रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले एशिया कप क्रिकेट मैच के खिलाफ पूरे महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन करेगी।
उद्धव ठाकरे ने कहा कि दोनों देशों के बीच होने वाले एशिया कप मैच का बहिष्कार करना दुनिया को आतंकवाद पर हमारे रुख से अवगत कराने का एक अवसर है। ठाकरे ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते तो खून और क्रिकेट एक साथ कैसे बह सकते हैं?
उन्होंने आगे कहा कि युद्ध और क्रिकेट एक साथ कैसे हो सकते हैं? उन्होंने देशभक्ति का धंधा किया है। देशभक्ति का धंधा सिर्फ़ पैसे के लिए है। वे कल भी मैच खेलने जा रहे हैं क्योंकि उन्हें उस मैच से मिलने वाला सारा पैसा चाहिए।
उद्धव ठाकरे ने कहा कि रविवार को शिवसेना (UBT) की महिला कार्यकर्ता प्रदर्शन की सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगी और वे हर घर से पीएम नरेंद्र मोदी को सिंदूर भेजेंगी।
एशिया कप 2025 में भारत बनाम पाकिस्तान मैच को लेकर AAP नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। AAP दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा- हमारी 26 बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया (पहलगाम आतंकी हमला) था। चुन-चुनकर आतंकियों ने उनकी हत्या की। सरकार ने कहा कि हम ऑपरेशन सिंदूर चलाएंगे। ऐसे लोगों के साथ हमारी क्रिकेट टीम कैसे क्रिकेट खेल सकती है? हमारी सरकार कहती थी कि ट्रेड और टेररिज्म एक साथ नहीं चलेगा, क्रिकेट और आतंक एक साथ कैसे चल सकता है?
दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा- प्रधानमंत्री को पाकिस्तान के साथ मैच करवाने की आख़िर क्या ज़रूरत है? सारा देश कह रहा है कि ये मैच नहीं होना चाहिए। फिर ये मैच क्यों करवाया जा रहा है? क्या ये भी ट्रम्प के दबाव में किया जा रहा है? आख़िर ट्रम्प के आगे कितना झुकोगे?