‘…नेपाल जैसे विद्रोह की जरूरत’, BJP के बड़े नेता के बयान पर मचा बवाल, कई थानों में दर्ज हुई FIR

Arjun Singh Controversy: बंगाल में बीजेपी के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह के बयान के बाद राजनैतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। बीजेपी सांसद ने कहा कि नेपाल जैसे हालात बंगाल में भी पैदा करने की जरूरत है। इस बयान के बाद पूर्व सांसद पूरी तरह से घिर गए है। बीजेपी नेता के इस बयान की तृणमूल कांग्रेस ने निंदा की है। साथ ही आरोप लगाया कि अर्जुन सिंह सीएम ममता बनर्जी की हत्या की साजिश रच रहे हैं। टीएमसी ने उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है।