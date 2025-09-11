Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘…नेपाल जैसे विद्रोह की जरूरत’, BJP के बड़े नेता के बयान पर मचा बवाल, कई थानों में दर्ज हुई FIR

BJP के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह के बयान के बाद बंगाल में सियासी बवाल मच गया है। TMC ने बीजेपी नेता के खिलाफ कई थानों में FIR दर्ज कराई है।

कोलकाता

Ashib Khan

Sep 11, 2025

BJP नेता अर्जुन सिंह के बयान पर मचा सियासी घमासान (Photo-IANS)

Arjun Singh Controversy: बंगाल में बीजेपी के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह के बयान के बाद राजनैतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। बीजेपी सांसद ने कहा कि नेपाल जैसे हालात बंगाल में भी पैदा करने की जरूरत है। इस बयान के बाद पूर्व सांसद पूरी तरह से घिर गए है। बीजेपी नेता के इस बयान की तृणमूल कांग्रेस ने निंदा की है। साथ ही आरोप लगाया कि अर्जुन सिंह सीएम ममता बनर्जी की हत्या की साजिश रच रहे हैं। टीएमसी ने उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है।

बीजेपी नेता ने क्या कहा 

बीजेपी के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह ने ममता सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि नेपाल जैसा व्यापक विद्रोह बंगाल में भी होना चाहिए। बंगाल के युवाओं को भी नेपाल जैसा साहस दिखाना चाहिए। 

ये भी पढ़ें

दिल्ली की कोर्ट से सोनिया गांधी को मिली राहत, नागरिकता मामले में याचिका खारिज
राष्ट्रीय
सोनिया गांधी को दिल्ली कोर्ट से मिली राहत

BJP नेता के खिलाफ FIR दर्ज

TMC सांसद पार्थ भौमिक के निर्देश पर कई थानों में बीजेपी के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। साथ ही आरोप लगाया कि बीजेपी नेता के बयान का उद्देश्य प्रदेश में अशांति फैलाना है। 

TMC ने की बयान की निंदा

बीजेपी नेता के बयान की टीएमसी ने निंदा की है। TMC सांसद पार्थ भौमिक ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता अर्जुन सिंह प्रदेश में हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। भौमिक ने आरोप लगाया कि अर्जुन सिंह सीएम ममता बनर्जी की हत्या की साजिश रच रहे हैं। 

अपने बयान पर कायम बीजेपी नेता

हालांकि बीजेपी के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह अपने बयान पर अभी तक कायम है। उन्होंने कहा कि नेपाल के युवाओं ने जिस तरह भ्रष्टाचार के खिलाफ हुंकार भरी, वह एक बेहतरीन मिसाल है। यहां की भ्रष्ट सरकार को भी ऐसे ही जन-विद्रोह के ज़रिए उखाड़ फेंकना चाहिए। नेपाल के युवाओं ने जो साहस दिखाया है, वही साहस बंगाल के युवाओं को भी दिखाना चाहिए।

ये भी पढ़ें

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की विदेशी यात्राओं को लेकर CRPF चिंतित, खरगे को लिखी चिट्ठी, जानें मामला
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Published on:

11 Sept 2025 07:11 pm

Hindi News / National News / ‘…नेपाल जैसे विद्रोह की जरूरत’, BJP के बड़े नेता के बयान पर मचा बवाल, कई थानों में दर्ज हुई FIR

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.