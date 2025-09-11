‘…नेपाल जैसे विद्रोह की जरूरत’, BJP के बड़े नेता के बयान पर मचा बवाल, कई थानों में दर्ज हुई FIR

Arjun Singh Controversy: बंगाल में बीजेपी के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह के बयान के बाद राजनैतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। बीजेपी सांसद ने कहा कि नेपाल जैसे हालात बंगाल में भी पैदा करने की जरूरत है। इस बयान के बाद पूर्व सांसद पूरी तरह से घिर गए है। बीजेपी नेता के इस बयान की तृणमूल कांग्रेस ने निंदा की है। साथ ही आरोप लगाया कि अर्जुन सिंह सीएम ममता बनर्जी की हत्या की साजिश रच रहे हैं। टीएमसी ने उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है।
बीजेपी के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह ने ममता सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि नेपाल जैसा व्यापक विद्रोह बंगाल में भी होना चाहिए। बंगाल के युवाओं को भी नेपाल जैसा साहस दिखाना चाहिए।
TMC सांसद पार्थ भौमिक के निर्देश पर कई थानों में बीजेपी के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। साथ ही आरोप लगाया कि बीजेपी नेता के बयान का उद्देश्य प्रदेश में अशांति फैलाना है।
बीजेपी नेता के बयान की टीएमसी ने निंदा की है। TMC सांसद पार्थ भौमिक ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता अर्जुन सिंह प्रदेश में हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। भौमिक ने आरोप लगाया कि अर्जुन सिंह सीएम ममता बनर्जी की हत्या की साजिश रच रहे हैं।
हालांकि बीजेपी के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह अपने बयान पर अभी तक कायम है। उन्होंने कहा कि नेपाल के युवाओं ने जिस तरह भ्रष्टाचार के खिलाफ हुंकार भरी, वह एक बेहतरीन मिसाल है। यहां की भ्रष्ट सरकार को भी ऐसे ही जन-विद्रोह के ज़रिए उखाड़ फेंकना चाहिए। नेपाल के युवाओं ने जो साहस दिखाया है, वही साहस बंगाल के युवाओं को भी दिखाना चाहिए।