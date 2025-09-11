कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की विदेशी यात्राओं को लेकर CRPF चिंतित, खरगे को लिखी चिट्ठी, जानें मामला

Rahul Gandhi Security: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की विदेश यात्राओं के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल में बार-बार चूक पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने चिंता जताई है। साथ ही CRPF ने चेतावनी भी दी कि इस तरह के उल्लंघन से उन्हें खतरा भी हो सकता है। बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ ने 10 सितंबर को यह चिट्ठी लिखी है। इसमें कहा गया कि राहुल गांधी बिना पूर्व सूचना के विदेश चले जाते है, जो कि उनकी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है।