कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की विदेशी यात्राओं को लेकर CRPF चिंतित, खरगे को लिखी चिट्ठी, जानें मामला

Rahul Gandhi Security: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की विदेश यात्राओं के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल में बार-बार चूक पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने चिंता जताई है। साथ ही CRPF ने चेतावनी भी दी कि इस तरह के उल्लंघन से उन्हें खतरा भी हो सकता है। बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ ने 10 सितंबर को यह चिट्ठी लिखी है। इसमें कहा गया कि राहुल गांधी बिना पूर्व सूचना के विदेश चले जाते है, जो कि उनकी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखी चिट्ठी में सीआरपीएफ ने उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर चिंता जताई। चिट्ठी में कहा कि एडवांस सिक्योरिटी लाइजन (एएसएल) टीम के साथ जेड प्लस कवर प्राप्त करने के बावजूद राहुल गांधी ने कई मौकों पर अनिवार्य सुरक्षा उपायों का पालन नहीं किया है।
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने राहुल गांधी को भी एक पत्र लिखा है। पत्र में लिखा कि उनकी चूक सुरक्षा के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। मामले में अधिकारियों ने कहा कि पत्र में इस मुद्दे को गंभीर चिंता का विषय बताया गया है और राहुल गांधी से भविष्य में दिशानिर्देशों का पालन करने का आग्रह किया गया है।
पत्र में सीआरपीएफ ने राहुल गांधी कि इटली, वियतनाम, दुबई, कतर, लंदन और मलेशिया की यात्रा का जिक्र किया। इसमें कहा गया है कि विपक्षी नेता निजी और राजनीतिक दोनों ही कारणों से अक्सर विदेश यात्राएं करते रहते हैं।
बता दें कि येलो बुक प्रोटोकॉल के तहत उच्च सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को अपनी सुरक्षा शाखा को अपनी विदेश यात्राओं सहित गतिविधियों की जानकारी देनी होती है, जिससे वे पर्याप्त व्यवस्था कर सकें। अधिकारियों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इस प्रक्रिया का पालन नहीं करते हैं।
बता दें कि पिछले दिनों दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर जनसुनवाई के दौरान हमला हो गया था। दरअसल, पुख्ता सिक्योरिटी होने के बाद भी सीएम पर हमले की घटना से हर कोई हैरान हो गया था। हालांकि इस हमले के बाद सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा और कड़ा कर दिया गया है।