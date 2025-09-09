राहुल गांधी नागरिकता विवाद में ED ने शिकायतकर्ता के दर्ज किया बयान

Rahul Gandhi citizenship row: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता मामले में मंगलवार को ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत कर्नाटक बीजेपीके एक कार्यकर्ता का बयान दर्ज किया है। ईडी कार्यालय के बाहर मीडिया से बात करते हुए शिकायतकर्ता ने कहा कि ED ने मुझे तलब किया है। राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिक होने के सबूत मौजूद हैं। मैंने लखनऊ सीबीआई के साथ सबूत पहले ही साझा कर दिए हैं।