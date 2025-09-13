पीएम मोदी ने पहली बार मणिपुर हिंसा पीड़ितों से की मुलाकात, कांग्रेस ने कहा- जलते मणिपुर को अपने हाल पर छोड़ा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय मणिपुर के दौरे पर है। मई 2023 में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच भड़की जातीय हिंसा के बाद पीएम का यह पहला मणिपुर दौरा है, जिसमें 260 लोगों की मौत हो गई थी। पीएम दोपहर करीब 12 बजे इंफाल एयरपोर्ट पहुंचे थे जहां से वह सड़क के रास्ते होते हुए चुराचांदपुर पहुंचे। चुराचांदपुर में पीएम ने जनसभा को संबोधित किया और 7,300 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस जनसभा को संबोधित करने से पहले पीएम ने चुराचांदपुर में जातिय हिंसा के कुछ पीड़ितों से भी मुलाकात की थी। पीएम के मणिपुर दौरे की कांग्रेस पार्टी काफी आलोचना कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि, पीएम ने मणिपुर को जलते हुए छोड़ा और इसके लिए वह लोगों से माफी मांगे।
इन पीड़ितों में वह लोग शामिल थे जो हिंसा के चलते अपने घर खो चुके है और ग्राउंड में बने राहत शिविरों में रह रहे है। इस दौरान पीएम के साथ राज्यपाल अजय कुमार भल्ला भी मौजूद रहे। उन्होंने शिविरों में रह रहे बुजुर्गों और बच्चों से मुलाकात की। छोटे बच्चों ने इस दौरान पीएम का अभिवादन किया और उन्हें एक गुलदस्ता और एक पेंटिंग भी उपहार में दी। इस मुलाकात के दौरान पीएम को एक बच्चे से मिली टोपी पहने हुए देखा गया, जिस पर पक्षी के पंख लगे हुए थे।
हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने शांती ग्राउंड में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने मणिपुर हिंसा और उसके पीड़ितो से मुलाकात का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, मणिपुर की धरती आशा और उम्मीद की भूमि है। दुर्भाग्य से हिंसा ने इस शानदार इलाके को अपनी चपेट में ले लिया था। थोड़ी देर पहले मैं उन प्रभावित लोगों से मिला हूं, जो शिविरों में रह रहे हैं। उनसे बातचीत करने के बाद मैं कह सकता हूं कि उम्मीद और विश्वास की नई सुबह मणिपुर में दस्तक दे रही है।
कांग्रेस ने पीएम मोदी के मणिपुर दौरे की कड़ी निंदा की है और पीएम मोदी से मणिपुर के लोगों से माफी मांगने को कहा है। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर पोस्ट शेयर कर पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि, वह मणिपुर वहां के लोगों के हाल जानने या शांति की अपील करने नहीं गए है बल्कि रेलवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने गए है। इस पोस्ट में कांग्रेस ने पार्टी की सोशल मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म की अध्यक्ष सुप्रिया श्रीनेत का एक वीडियो शेयर किया है। इसमें सुप्रिया ने दावा किया कि मणिपुर में पीएम के दौरे का विरोध हो रहा है। सुप्रिया ने कहा, मोदी ने जलते हुए मणिपुर को उसके हाल पर छोड़ दिया था, जबकि राहुल गांधी ने बार-बार मणिपुर जाकर वहां के लोगों को गले लगाया।