Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पीएम मोदी ने पहली बार मणिपुर हिंसा पीड़ितों से की मुलाकात, कांग्रेस ने कहा- जलते मणिपुर को अपने हाल पर छोड़ा

मणिपुर हिंसा के बाद पहली बार पीएम मोदी ने हिंसा के दौरान अपना घर खो देने वाले पीड़ितों से मुलाकात की।

भारत

Himadri Joshi

Sep 13, 2025

PM Modi met the victims of Manipur violence
प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात की (फोटो- एक्स पोस्ट)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय मणिपुर के दौरे पर है। मई 2023 में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच भड़की जातीय हिंसा के बाद पीएम का यह पहला मणिपुर दौरा है, जिसमें 260 लोगों की मौत हो गई थी। पीएम दोपहर करीब 12 बजे इंफाल एयरपोर्ट पहुंचे थे जहां से वह सड़क के रास्ते होते हुए चुराचांदपुर पहुंचे। चुराचांदपुर में पीएम ने जनसभा को संबोधित किया और 7,300 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस जनसभा को संबोधित करने से पहले पीएम ने चुराचांदपुर में जातिय हिंसा के कुछ पीड़ितों से भी मुलाकात की थी। पीएम के मणिपुर दौरे की कांग्रेस पार्टी काफी आलोचना कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि, पीएम ने मणिपुर को जलते हुए छोड़ा और इसके लिए वह लोगों से माफी मांगे।

मोदी ने पहनी बच्चे की दी हुई टोपी

इन पीड़ितों में वह लोग शामिल थे जो हिंसा के चलते अपने घर खो चुके है और ग्राउंड में बने राहत शिविरों में रह रहे है। इस दौरान पीएम के साथ राज्यपाल अजय कुमार भल्ला भी मौजूद रहे। उन्होंने शिविरों में रह रहे बुजुर्गों और बच्चों से मुलाकात की। छोटे बच्चों ने इस दौरान पीएम का अभिवादन किया और उन्हें एक गुलदस्ता और एक पेंटिंग भी उपहार में दी। इस मुलाकात के दौरान पीएम को एक बच्चे से मिली टोपी पहने हुए देखा गया, जिस पर पक्षी के पंख लगे हुए थे।

ये भी पढ़ें

मणिपुर पहुंचे पीएम मोदी, कहा- यह हौसलों और हिम्मत की धरती, यहां के लोगों के जज्बे को सलाम
राष्ट्रीय
PM Modi reached Manipur

संबोधन के दौरान मणिपुर हिंसा का किया जिक्र

हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने शांती ग्राउंड में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने मणिपुर हिंसा और उसके पीड़ितो से मुलाकात का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, मणिपुर की धरती आशा और उम्मीद की भूमि है। दुर्भाग्य से हिंसा ने इस शानदार इलाके को अपनी चपेट में ले लिया था। थोड़ी देर पहले मैं उन प्रभावित लोगों से मिला हूं, जो शिविरों में रह रहे हैं। उनसे बातचीत करने के बाद मैं कह सकता हूं कि उम्मीद और विश्वास की नई सुबह मणिपुर में दस्तक दे रही है।

पीएम ने मणिपुर को जलते हुए छोड़ा - कांग्रेस

कांग्रेस ने पीएम मोदी के मणिपुर दौरे की कड़ी निंदा की है और पीएम मोदी से मणिपुर के लोगों से माफी मांगने को कहा है। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर पोस्ट शेयर कर पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि, वह मणिपुर वहां के लोगों के हाल जानने या शांति की अपील करने नहीं गए है बल्कि रेलवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने गए है। इस पोस्ट में कांग्रेस ने पार्टी की सोशल मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म की अध्यक्ष सुप्रिया श्रीनेत का एक वीडियो शेयर किया है। इसमें सुप्रिया ने दावा किया कि मणिपुर में पीएम के दौरे का विरोध हो रहा है। सुप्रिया ने कहा, मोदी ने जलते हुए मणिपुर को उसके हाल पर छोड़ दिया था, जबकि राहुल गांधी ने बार-बार मणिपुर जाकर वहां के लोगों को गले लगाया।

खबर शेयर करें:

Updated on:

13 Sept 2025 03:25 pm

Published on:

13 Sept 2025 03:09 pm

Hindi News / National News / पीएम मोदी ने पहली बार मणिपुर हिंसा पीड़ितों से की मुलाकात, कांग्रेस ने कहा- जलते मणिपुर को अपने हाल पर छोड़ा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.