पीएम मोदी ने पहली बार मणिपुर हिंसा पीड़ितों से की मुलाकात, कांग्रेस ने कहा- जलते मणिपुर को अपने हाल पर छोड़ा

कांग्रेस ने पीएम मोदी के मणिपुर दौरे की कड़ी निंदा की है और पीएम मोदी से मणिपुर के लोगों से माफी मांगने को कहा है। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर पोस्ट शेयर कर पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि, वह मणिपुर वहां के लोगों के हाल जानने या शांति की अपील करने नहीं गए है बल्कि रेलवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने गए है। इस पोस्ट में कांग्रेस ने पार्टी की सोशल मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म की अध्यक्ष सुप्रिया श्रीनेत का एक वीडियो शेयर किया है। इसमें सुप्रिया ने दावा किया कि मणिपुर में पीएम के दौरे का विरोध हो रहा है। सुप्रिया ने कहा, मोदी ने जलते हुए मणिपुर को उसके हाल पर छोड़ दिया था, जबकि राहुल गांधी ने बार-बार मणिपुर जाकर वहां के लोगों को गले लगाया।