“चाकी वाला गांव” गढ़ रहा मूर्तियां, पूरे देश में डिमांड…..

गांव में लगभग 30 प्रतिशत परिवारों का मुख्य व्यवसाय हाथ से काले एवं सफेद संगमरमर के पत्थरों पर मूर्तियां तराशना है। यहां की मूर्तियां राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम, दिल्ली सहित देश के अनेक हिस्सों में भेजी जाती हैं। गांव के प्रसिद्ध मूर्तिकार गणेश कुमावत, लक्ष्मण स्वामी, गिरधारीलाल स्वामी, कानाराम प्रजापत और ओमप्रकाश कुमावत किसी भी प्रकार की वैष्णव मूर्तियां, बस्ट, स्टैच्यू तथा नंदी की प्रतिमाएं इस कुशलता से बनाते हैं कि उन्हें देखकर वास्तविकता का एहसास होता है। गांव की हर गली में स्थित कला केंद्रों में शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, नंदी, शिवलिंग, दुर्गा, भैरव, सीताराम, हनुमान, राधाकृष्ण, लक्ष्मी, सरस्वती, तिरुपति बालाजी, परशुराम, महावीर, काली माता के साथ-साथ शहीदों और महापुरुषों की मूर्तियां कुशलता से निर्मित की जाती हैं।