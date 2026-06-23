नागौर…प्रतापसागर सागर तालाब का बदलेगा चेहरा: फ्लोटिंग फाउण्टेन एवं जिम के साथ होगा इसका कायाकल्प

प्रतापसागर सागर तालाब का बदलेगा चेहरा: फ्लोटिंग फाउण्टेन एवं जिम के साथ होगा इसका कायाकल्प

अमृत 2.0 योजना के तहत ऐतिहासिक तालाब को मिलेगा नया स्वरूप, फव्वारा, बगीचा, सैर मार्ग और बच्चों के खेल क्षेत्र होंगे विकसित

नागौर. नया दरवाजा स्थित ऐतिहासिक प्रताप सागर तालाब का नक्शा अब पूरी तरह बदलने जा रहा है। नगर परिषद नागौर की 1 करोड़ 68 लाख 28 हजार 741 रुपये की महत्वाकांक्षी योजना पर काम धरातल पर उतर चुका है। । इसके बाद पांच वर्ष तक तालाब का संधारण भी कंपनी ही करेगी। इस योजना के सलाहकार धरा इंजीनियरिंग सलाहकार हैं जिनकी 22 जून 2026 की रेखाचित्र के आधार पर पूरा काम हो रहा है। इसमें तालाब के घाट, हरियाली, हरियालीयुक्त नहर के साथ कसरतशाला आदि का निर्माण कराया जाएगा। इसके बनने के बाद प्रतापसागर तालाब एवं इसके इसके पार्क का पूरा स्वरूप ही बदल जाएगा।

नहर का निर्माण शुरू

शहर के ऐतिहासिक प्रताप सागर तालाब के जल संरक्षण एवं कायाकल्प पर करीब 2 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। नगर परिषद नागौर ने अमृत 2.0 योजना के तहत तालाब के पुनर्जीवन और विकास का विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया है। परियोजना का उद्देश्य तालाब की जलधारण क्षमता बढ़ाने, भूजल संरक्षण को मजबूत करने और इसे शहर के प्रमुख पर्यटन एवं मनोरंजन स्थल के रूप में विकसित करना है। इसके अनुसार काम भी शुरू कर दिया गया है। अभी फिलहाल इसकी चारदीवारी के साथ ही बरसात के पानी की आवक के लिए नहर का निर्माण कराया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इसमें जमा हुआ गंदा पानी निकाला जा रहा है। इसके निकलने के बाद तालाब को और गहरा करने के साथ ही इसकी गंदगी आदि निकालकर इसको पूरी तरह से व्यवस्थित कर दिया जाएगा।