शाला स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में सबसे ज्यादा 4226 बच्चे जयपुर जिले के हैं, जिनकी आंखें कमजोर पाई गई हैं, जबकि सबसे कम 335 सलूम्बर में मिले हैं। इसी प्रकार अजमेर में 1622, अलवर में 1029, बालोतरा में 717, बांसवाड़ा में 934, बारां में 804, बाड़मेर में 1506, ब्यावर में 1038, भरतपुर में 666, भीलवाड़ा में 1006, बीकानेर में 2049, बूंदी में 1024, चित्तौडगढ़ में 1292, चूरू में 1237, दौसा में 1277, डीग में 415, धौलपुर में 744, डीडवाना-कुचामन में 1325, डूंगरपुर में 872, गंगानगर में 2315, हनुमानगढ़ में 1684, जैसलमेर में 862, जालोर में 2205, झालावाड़ में 618, झुंझुनूं में 1032, जोधपुर में 1283, करौली में 729, खैरथल में 473, कोटा में 1046, कोटपूतली में 523, नागौर में 1327, पाली में 1379, फलौदी में 597, प्रतापगढ़ में 711, राजसमंद में 1478, सवाई माधोपुर में 515, सीकर में 1093, सिरोही में 904, टोंक में 958 तथा उदयपुर में 1573 बच्चों की आंखें कमजोर पाई गई।