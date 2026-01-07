तबादला नहीं, तड़प मिली: तृतीय श्रेणी शिक्षकों की जिंदगी ‘नीति के इंतजार’ में अटकी

वर्ष 2018 और 2021 में हजारों शिक्षकों से तबादलों के नाम पर आवेदन लिए गए, लेकिन एक भी तबादला नहीं हुआ। हां, कुछ शिक्षक जो मंत्री के खास हैं या ऊंची अप्रोच रखते हैं, उन्होंने पिछले दरवाजे से डेपुटेशन जरूर करवा लिया, लेकिन तबादला नहीं हो पाया। पिछले सालों में प्रिंसिपल, व्याख्याता और वरिष्ठ शिक्षकों के तबादले तो हुए लेकिन तृतीय श्रेणी शिक्षकों को हर बार नजरअंदाज कर दिया गया। भाजपा सरकार के कार्यकाल में भी अन्य विभागों के लिए बैन हटाया गया, लेकिन शिक्षा विभाग, खासकर तृतीय श्रेणी शिक्षक इस राहत से वंचित रहे। ऐसे में शिक्षकों का सरकार से एक ही सवाल है कि यह भेदभाव क्यों और कब तक होगा?