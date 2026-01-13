श्री रामदेव पशु मेला : बैल कैसे जाएंगे बाहर, अभी से तैयारी कर ले सरकार

नागौर. जिला मुख्यालय पर आगामी 19 फरवरी से शुरू होने वाले विश्व विख्यात राज्य स्तरीय श्री रामदेव पशु मेले को लेकर पशुपालन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं, दूसरी तरफ नागौर जिले में वर्षों से आयोजित होने वाले तीन राज्य स्तरीय पशु मेलों से खरीदे गए गोवंश के अंतरराज्यीय परिवहन में आ रही लगातार बाधाओं को लेकर पशुपालकों की चिंता बढ़ती जा रही है। बीते दो वर्षों में गो तस्करी को लेकर कभी पशु मेलों में हंगामा किया गया तो कभी रास्ते में बैलों से भरे ट्रकों को रोककर बैलों को खाली करवा दिया गया, जिससे पशुपालकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। विडंबना यह है कि पशुपालन विभाग स्वयं राज्य स्तरीय पशु मेलों का आयोजन करता है, लेकिन पशुओं और पशुपालकों की सुरक्षा तथा निर्बाध परिवहन सुनिश्चित करने में सरकार विफल साबित हो रही है। ऐसे हालातों में मेलों में आने वाले पशुपालकों (बेचने व खरीदने वाले दोनों) में इस बार संशय है कि क्या इस बार भी उन्हें असामाजिक तत्वों के कारण परेशानी झेलनी पड़ेगी।