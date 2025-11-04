गैस सिलेंडर से भरे ट्रक से ट्रेलर टकराया, विस्फोट की आशंका से दहशत

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रेलर चालक ने ओवरटेक करने का प्रयास किया, इसी दौरान उसने कंटेनर को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रक का आगे का हिस्सा और कुछ ढांचे सड़क पर टूट गया। यदि सिलेंडर भरे हुए होते या हल्की सी भी चिंगारी लग जाती तो घटना भीषण विस्फोट और आगजनी का रूप ले सकती थी। ट्रक चालक देवराम ने बताया कि अचानक टक्कर के बाद उसने वाहन को नियंत्रण में रखने की पूरी कोशिश की। उसने वाहन को सड़क किनारे ले जाकर रोका ताकि किसी अन्य वाहन को नुकसान न हो। देवराम ने कहा कि हादसे के समय उसने सतर्कता दिखाते हुए स्थिति को संभालने की कोशिश की।