गैस सिलेंडर से भरे ट्रक से ट्रेलर टकराया, विस्फोट की आशंका से दहशत

गैस सिलेंडर से भरा ट्रक
- देर रात किशनगढ़-हनुमानगढ़ हाईवे पर बड़ा हादसा
- खाली सिलेंडर होने से हादसा टला, चालक ने दिखाई सतर्कता
कुचामनसिटी. किशनगढ़-हनुमानगढ़ राजमार्ग पर काला भाटा की ढाणी के निकट सोमवार रात करीब साढ़े आठ बजे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। सुजानगढ़ से नसीराबाद की ओर जा रहा गैस सिलेंडरों से भरा कंटेनर ट्रक अचानक सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रेलर से टकरा गया। हालांकि गनीमत यह रही कि ट्रक में भरे सिलेंडर खाली थे और चालक की तत्परता के कारण स्थिति गंभीर रूप नहीं ले पाई।
ओवरटेक के दौरान टक्कर
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रेलर चालक ने ओवरटेक करने का प्रयास किया, इसी दौरान उसने कंटेनर को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रक का आगे का हिस्सा और कुछ ढांचे सड़क पर टूट गया। यदि सिलेंडर भरे हुए होते या हल्की सी भी चिंगारी लग जाती तो घटना भीषण विस्फोट और आगजनी का रूप ले सकती थी। ट्रक चालक देवराम ने बताया कि अचानक टक्कर के बाद उसने वाहन को नियंत्रण में रखने की पूरी कोशिश की। उसने वाहन को सड़क किनारे ले जाकर रोका ताकि किसी अन्य वाहन को नुकसान न हो। देवराम ने कहा कि हादसे के समय उसने सतर्कता दिखाते हुए स्थिति को संभालने की कोशिश की।
संकेतक लगाने और पेट्रोलिंग बढ़ाने की मांग
स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि यह मार्ग भारी वाहनों का मुख्य आवागमन मार्ग है और आए दिन तेज रफ्तार में ओवरटेक करते वाहन दुर्घटनाएं बढ़ा रहे हैं। उन्होंने हाईवे पर उचित संकेतक और रात में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने की मांग की। घटना की सूचना पर कुचामनसिटी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का निरीक्षण किया। पुलिस ने टूटी सामग्री हटाकर यातायात सुचारु कराया तथा दोनों वाहनों को सड़क किनारे खड़ा करवाया। आगे की जांच जारी है।
