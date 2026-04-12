10 साल का इंतजार: सडक़-नाली को तरसी अरमान नगर कॉलोनी

नरसिंहपुर. शहर के महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड स्थित अरमान नगर कॉलोनी में विकास के दावे पूरी तरह खोखले नजर आ रहे हैं। करीब एक दशक पहले लोगों ने महंगे प्लॉट खरीदकर यहां अपने सपनों का घर बनाया था, लेकिन आज भी वे मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। सडक़, नाली और नियमित सफ ाई जैसी जरूरी व्यवस्थाएं अब तक नहीं मिल पाई हैं, जिससे कॉलोनी के रहवासियों का जीवन कठिन बना हुआ है। यहां के रहवासियों मुकेश सोनी,नीरज पटेल,प्रहलाद पटेल,माया बाई राय ,ज्योति, गायत्री आदि ने कहा कि कॉलोनी में लगभग 50 से अधिक मकान बने हुए हैं, जहां बड़ी संख्या में परिवार निवास कर रहे हैं। बावजूद इसके यहां पक्की सडक़ का अभाव है और न ही पानी निकासी के लिए नालियों की व्यवस्था की गई है। थोड़ी सी बारिश होते ही पूरी कॉलोनी कीचड़ में तब्दील हो जाती है। जगह-जगह पानी भरने से हालात ऐसे बन जाते हैं कि लोगों का घर से बाहर निकलना भी चुनौती बन जाता है। बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।